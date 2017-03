Mạng xã hội này vừa bổ sung thêm lựa chọn tránh gợi nhớ về những ngày hay những người mà bạn sẽ cảm thấy buồn khi họ xuất hiện trở lại trong tính năng On This Day. Bạn có quyền chọn một số người và một số ngày nhất định mà bạn không muốn Facebook gợi nhớ, áp dụng hiệu quả cho những trường hợp chia tay bạn gái, đám tang của người thân, sự kiện chia tay một ai đó thân thuộc. Tính năng "lọc" này hiện đã có thể sử dụng ngay lập tức bằng cách truy cập vào trang On This Day của bạn , nhấn vàolà sẽ thấy các nút để thêm. App di động thì chưa có tùy chọn này.