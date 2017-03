Hỏi: Tôi mới mua một máy laptop ASUS window 8.1 cấu hình khá mạnh Core i5, ram 4G, ổ cứng 500Gb và card VGA rời 2GB. Nhưng sau vài ngày sử dụng máy có hiện tượng chạy chậm, hay bị treo.

Tôi vào phần Task Manager - Tại thẻ Processes thấy hiện 100% Disk. Cho hỏi máy tôi có phải bị virus không (mặc dù đã cài phần mềm diệt virus bản quyền Kaspersky). Hay máy tôi bị hư ổ cứng? Khắc phục như thế nào?

Thư gửi từ bạn đọc Linh Anh - HCM (linhanh**@gmail.com)





KNS trả lời bạn đọc:

Chào bạn! Tình trạng máy bạn hiện 100% Disk tại thẻ Processes trong Task Manager có thể là do trong window 8.1 có tính năng System Maintenance, bảo trì hệ thống Windows. Tính năng này thường xuyên cập nhật những lỗi hệ thống và tự động dồn ổ lại nên gây ra hiện tượng trên. Làm cho máy của bạn chạy chậm và hay bị treo.

Bạn có thể tham khảm cách khắc phục như sau :

Bước 1: Trên thanh Menu Toolbar bạn click vào biểu tượng lá cờ rồi chọn Open Action Center

Bước 2: Tại đây bạn tìm đến thẻ Maintenance rồi chọn Settings

Bước 3: Tiếp đến bạn tích vào Never check for solutions (not recommended) và chọn OK để kết thúc

Bước 4: Bạn vào Start – Programs – Admistrative Tools – Disk Cleanup – chọn ổ C và chọn Delete để dọn dẹp các file rác lỗi của hệ thống.

Sau khi thực hiện xong các bước trên bạn khởi động lại máy tính & bắt đầu sử dụng lại bình thường.

Trung Tâm Service Plaza phối hợp thực hiện cùng Kỷ Nguyên Số. Bạn đọc nếu có nhu cầu hỗ trợ vui lòng gửi câu hỏi cho qua địa chỉ Email: kynguyenso@phapluattp.vn.

TRẦN LÂM