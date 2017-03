(PLO)- Đây là lần thứ 2 liên tiếp công ty này được xướng tên tại bảng xếp hạng danh giá của năm.

Theo thông báo từ Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (VietNam Report - VNR500) và báo VietNamNet, vào ngày 14/12/2016, Công Ty Cổ Phần Giao Nhận và Vận Chuyển Indo Trần (Indo Trans Logistics Corporation – ITL Corp) tiếp tục được vinh danh trong Top 50 doanh nghiệp (DN) xuất sắc nhất Việt Nam (Top 50 VietNam The Best) năm 2016.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp công ty này được xướng tên tại bảng xếp hạng danh giá của năm. Đồng thời, ITL Corp cũng đã thăng 75 bậc, đứng ở thứ hạng 308 trong bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam trong năm 2016. Cùng với đó, ITL Corp cũng nhận được vị trí thứ 144 trong Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2016.



Danh sách Top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam được xây dựng với sứ mệnh tôn vinh các doanh nghiệp đã vượt qua thử thách, không ngừng phát triển và đóng góp lớn cho nền kinh tế Việt Nam. Bảng xếp hạng này đảm bảo nguyên tắc khách quan, khoa học và độc lập khi xây dựng và xếp hạng nhằm mục đích quảng bá, tôn vinh các doanh nghiệp tới cộng đồng các nhà đầu tư, kinh doanh và người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Năm nay, các doanh nghiệp lọt vào Top 50 VietNam The Best do VNR500 và báo VietNamNet công bố gồm: Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam, Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội, Công Ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải, Tập Đoàn Hòa Phát, Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam,…

ITL Corp là một trong những đơn vị 3PL hàng đầu Việt Nam cung cấp toàn diện các dịch vụ logistics gồm: Dịch vụ hàng không (Airlines GSA), Giao nhận quốc tế (Freight Management), Logistics tổng hợp (Contract Logistics), Đường sắt (Rail), Chuyển phát nhanh (Last Mile), Thương Mại Điện Tử (Ecommerce logistics). Được biết, Indo Trans Logistics Corporation là đơn vị duy nhất trong ngành logistics lọt vào Top 50 Doanh Nghiệp Xuất Sắc Nhất Việt Nam 2016.





Ông Lê Đức Khôi – đại diện ITL Corp nhận thưởng Top 50 VietNam The Best

Cũng trong đợt công bố này, lần thứ 10 liên tiếp (từ năm 2007 đến 2016) ITL Coporation giữ vững thành tích trong bảng xếp hạng đặc biệt - vinh danh 500 doanh nghiệp có mức tăng trưởng và những thành tựu xuất sắc nhất trong cả nước.

