(PLO)- Dịch vụ tin nhắn di động Telegram, do người sáng lập mạng di động lớn nhất của Nga tạo thành, đã trở thành nơi quảng bá và tuyển dụng mới cho Nhà nước Hồi giáo IS.

Dịch vụ này ra mắt hai năm trước, đã được sử dụng ở nhiều nơi trên thế giới như một phương thức cực kỳ bảo mật để chia sẻ hình ảnh, video, tin nhắn thoại và chữ. Nó có khoảng 60 triệu người dùng hoạt động thường xuyên.

Một tính năng vừa ra mắt vào tháng 9 của Telegram đã trở thành phương thức IS yêu thích để loan báo thông tin, chia sẻ hình ảnh. Nhóm này dùng Telegram để thông báo nhận trách nhiệm khủng bố Paris và đánh bom máy bay Nga. Khi Twitter và các mạng xã hội khác đang cấm đoán gắt gao, IS dùng Telegram như cơ quan ngôn luận chính của mình.

Hiện tại IS có chừng 30-40 kênh trên Telegram, hoạt động như một loại dịch vụ đưa tin. Vài kênh có hàng chục ngàn người theo dõi. Không như Twitter đã đóng hàng ngàn tài khoản liên quan đến IS, Telegram đã để yên cho nhóm khủng bố này hoạt động tự do mà không theo dõi hay ngăn chặn. Chỉ sau khi tin tức về trang được đưa ra truyền thông quốc tế, Telegram thông báo rằng họ đang bước đầu khóa các kênh của IS.

Telegram được tạo thành bởi hai anh em sáng lập VKontakte, mạng xã hội lớn nhất của Nga. Mạng này tương tự Facebook, có khoảng 100 triệu người dùng thường xuyên. Hai người này đã mất quyền kiểm soát VKontakte vào tay các doanh nghiệp thân chính phủ Nga, sau đó họ chuyển tới Berlin để tiếp tục điều hành Telegram, một dịch vụ không thu phí.

Điều đặc biệt ở Telegram là nó cho phép người dùng gửi những tin nhắn được mã hóa cực cao cho bất cứ số điện thoại nào hoặc máy tính bảng, máy tính. Nó có những tính năng để người dùng chia sẻ file video dung lượng lớn, tin nhắn thoại, liên kết chỉ trong một tin nhắn mà không cần phải sử dụng dịch vụ thứ ba. Người bên ngoài phải có thiết bị của chính người dùng mới có thể mở được tin nhắn mã hóa.

Telegram được IS "tin dùng" vừa vì tính năng kỹ thuật, vừa vì đây là dịch vụ không chịu sự kiểm soát của chính phủ. Ngoài ra, IS còn sử dụng Surespot, một dịch vụ tin nhắn mã hóa khác.

Hiện tại Telegram thông báo đã đóng 78 tài khoản của IS trên dịch vụ này.

HUYỀN MI