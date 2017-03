Sau khi rớt xuống còn 16,5 triệu đồng như hồi đầu tuần, giá của iPhone 6s quay đầu tăng lại. Tại thị trường Hà Nội, 6s bản thấp nhất 16GB đã lên mức hơn 17 triệu đồng, thậm chí, bản màu xám Space Gray còn được bán tới 17,5 triệu đồng. Màu vàng Gold hiện có giá rẻ nhất.

Giá iPhone 6s và 6s Plus liên tục thay đổi trong vòng 1 tháng qua trong khi phải tới tháng 11, máy chính hãng mới có thể về.

Tuy nhiên, mức tăng mạnh nhất là iPhone 6s 64GB vốn bán chạy hơn 16GB. Sau khi xuống dưới 20 triệu đồng, giá của iPhone 6s 64GB màu vàng hồng đã tăng thêm 300,000 đồng, lên 20,5 triệu đồng. Hai màu ghi xám và trắng bạc đều lên hơn 21 triệu đồng, cao hơn bản màu vàng tới gần 1,5 triệu đồng.

Bên cạnh iPhone 6s, giá của iPhone 6s Plus cũng được nhiều cửa hàng ở Hà Nội nâng nhẹ thêm 100.000 đến 300.000 đồng. Giá của bản 16GB hiện giờ gần 21 triệu đồng, cao hơn khoảng 4 triệu đồng so với 6s. Trong khi giá 6s Plus của bản 64GB giá hơn 24 triệu đồng, cao hơn cả triệu đồng so với 6s bản 128GB.

Biểu đồ so sánh giá iPhone 6s xách tay ở Việt Nam. (đơn vị: triệu đồng)

Theo các cửa hàng ở Hà Nội, giá iPhone 6s và 6s Plus bất ngờ tăng là do khan hàng trong khi nhu cầu mua sắm của người dùng ngày càng mạnh. Sau đợt giảm giá sâu vào cuối tuần trước và đầu tuần này, sức tiêu thụ của iPhone 6s đã vọt lên nhiều so với hồi mới về.

Tuy nhiên, đại diện hệ thống CellphoneS vẫn nhận định, giá của iPhone 6s xách tay trên thị trường sẽ không có thay đổi lớn từ nay cho tới cuối tháng 10, khi hàng chính hãng chuẩn bị về. Sức tiêu thụ tốt nên mức tăng hay giảm thời gian tới sẽ chỉ khoảng vài trăm nghìn đồng. Mức điều chỉnh cao chủ yếu nằm ở những màu thuộc dạng ít hàng như đen xám hay vàng hồng.

Theo thông báo của Apple, Việt Nam không nằm trong số các thị trường mới mở bán iPhone 6s và 6s Plus trong tháng 10. Nếu giống mọi năm, phải tới tháng 11 bộ đôi iPhone mới mới ra mắt và có mặt trên kệ hàng chính hãng.

Theo Tuấn Anh (VNE)