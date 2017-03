Mặc dù phụ thuộc vào chính sách và vùng địa lý, việc sở hữu một iPhone với giá phải chăng cũng là vấn đề mà người dùng thông minh cần biết đến.

Theo Apple cho biết, đợt 1 của loạt sản phẩm iPhone 6 và iPhone 6 Plus sẽ có mặt tại Mỹ, Úc, Canada, Pháp, Đức, Hong Kong, Nhật Bản, Puerto Rico, Singapore và Vương Quốc Anh từ 19/09. Việc đặt hàng trước cũng được mở rộng cửa cho các tín đồ táo từ 12/09 theo múi giờ PDT.

Như đã thông báo trước đó, khi mua riêng sản phẩm, giá iPhone 6 sẽ là $649 (€502.17), iPhone 6 plus sẽ có giá từ $749. Nhật Bản được xem là thị trường giá tốt nhất với lần lượt là $634, $747, $840 cho 16GB, 64GB và 128GB. Trong khi đó, tại Pháp, mức giá tương ứng là $917, $1.059, và $1189. Mức giá iPhone 6 Plus tại thị trường này cũng cao hơn nhiều so với mức $100 tại Mỹ với $1.046, $1.189, và $1.318. Thị trường Đông Nam Á ghi nhận mức giá tại Singapore cũng vượt mức, cụ thể iPhone 6 là $782, $909, và $1.020, với iPhone 6 Plus tương ứng là $909, $1020, và $1.147.





Có 4 phương thức để người dùng có thể đặt hàng trước iPhone 6 và iPhone 6 Plus bao gồm đặt trực tuyến (phí vận chuyển hàng là 50 USD), đến cửa hàng, đặt qua điện thoại và thông qua ứng dụng Apple store app. Thông tin chi tiết cho việc đặt hàng này có thể tìm thêm tại http://www.apple.com/iphone/.

Được biết, iPhone 6 được đóng gói kèm theo tai nghe EarPods, cáp USB Lightning đóng vai trò kết nối và sạc, và AppleCare+ trong việc xác định hàng chính hãng.

LÊ MINH