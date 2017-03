Chú ý khi mua iPad xách tay.

iPhone xách tay không được bảo hành tại Việt Nam

Đại diện FPTShop, Thế giới Di động, Viễn Thông A và một nhà mạng tại VN xác nhận iPhone, iPad xách tay sẽ không nhận được bảo hành của đơn vị trên. Các đơn vị này chỉ bảo hành những dòng sản phẩm chính hãng do mình bán ra.

Trao đổi với Dân trí, bà Nguyễn Bích Hạnh, trưởng phòng truyền thông FPTShop cho biết: ”Về nguồn hàng xách tay, riêng với iPhone sẽ không được bảo hành tại Việt Nam và tại FPTShop. Đối với iPad, sản phẩm xách tay của khách hàng sẽ dược bảo hành toàn cầu, tuy nhiên FPTShop sẽ không nhận bảo hành các máy iPad này.”

Trong khi đó, ông Lưu Văn Hiếu, giám đốc Trung tâm Bảo hành VCare Viễn thông A, đơn vị ông chỉ nhận bảo hành những sản phẩm chính hãng do chính Viễn thông A phân phối hoặc các sản phẩm chính hãng khác được phân phối tại các đơn vị uỷ quyền chính hãng khác tại Việt Nam. Trung tâm bảo hành VTA sẽ nhận sản phẩm và chuyển đến các trung tâm bảo hành uỷ quyền của Apple tại TP.HCM, bao gồm: KTC, iService và Thakral One. Đối với những dòng máy xách tay trên thị trường mà không phải hàng chính hãng bán ra tại VN thì VTA từ chối nhận bảo hành.

Ngoài ra, theo một trung tâm bảo hành uỷ quyền bởi Apple (AASP) tại Việt Nam, iPhone xách tay là sản phẩm không được chấp nhận bảo hành và chỉ bảo hành cho những dòng sản phẩm được phân phối chính hãng tại đây. Vì vậy, nếu người dùng mua qua các đơn vị xách tay khác sẽ không được bảo hành, chưa kể việc mua sang tay, nếu mua hàng đã qua sử dụng bắt buộc phải hỏi nguồn hàng này có phải được phân phối qua các đơn vị uỷ quyền của Apple tại Việt Nam trước khi mua.

iPad xách tay chỉ được bảo hành qua AASP

Tuy vậy, người dùng đừng quá hoang mang bởi iPad vẫn được bảo hành toàn cầu, và tất nhiên người dùng có thể mang qua các điểm bảo hảnh chính hãng, được uỷ quyền bởi Apple (AASP) để được thẩm định và nhận bảo hành. Bạn đọc có thể truy cập tại đây để có thể tìm thấy các đại lý bảo hành được sự uỷ quyền của Apple tại Việt Nam.

Theo đại diện một đơn vị được uỷ quyền chính thức của Apple tại VN, xác nhận với Dân trí rằng, đơn vị này chấp nhận bảo hành iPad do người dùng mua từ nước ngoài về hoặc ở các chuỗi bán hàng khác. Tuy vậy, người dùng nên biết rằng, phụ kiện Apple được bảo hành một năm và nếu mua ở những nơi không rõ nguồn gốc, uy tín thì việc mua phải hàng phụ kiện “dỏm” là sẽ không được bảo hành. Nếu khi phụ kiện đi theo máy bị hỏng hóc do lỗi từ nhà sản xuất, thì khi mang đến bảo hành sẽ được kiểm tra kĩ càng để biết đây có phải là hàng do Apple phân phối hay không, rồi mới chính thức nhận bảo hành.

Mặt khác, theo vị đại diện này còn khuyến cáo rằng, theo chính sách của Apple, bắt đầu từ ngày mua hàng là đã kích hoạt bảo hành cho máy chứ không phải khi người dùng Active mới tính ngày bảo hành đối với nguồn hàng xách tay về. Vì vậy, khi mua hàng từ nước ngoài về khả năng máy đã bị bật chế độ bào hành từ trước, đồng nghĩa với việc là trôi bảo hành.

Có một điều khá lầm tưởng là người dùng cứ nghĩ rằng, những iPad được xách tay về đều được bảo hành. Nhưng iPad trên thị trường Thế giới gồm có 3 phiên bản: Phiên bản Global (Toàn cầu), North American (Bắc Mỹ), CDMA (dành cho các nhà mạng tại Nhật Bản).

Trong 3 phiên bản này chỉ có phiên bản Global là được bảo hành toàn cầu, còn riêng với 2 phiên bản: North American, CDMA sẽ chỉ được bảo hành tại đơn vị, vùng bán ra mà không được hưởng chính sách bảo hành Toàn cầu như phiên bản thông thường. Riêng với phiên bản CDMA , khi mang ra nước ngoài (ra khỏi Nhật Bản) thì chỉ sử dụng được chức năng Wi-Fi chứ không thể sử dụng được chức năng Cellular như phiên bản North American hay Global.

Ba phiên bản này với người dùng thông thường sẽ không thể nào phân biệt được, do hình thức là giống nhau. Các phiên bản này chỉ được phân biệt nếu mang qua các điểm AASP, tại đây đơn vị Bảo hành sẽ thông báo lại cho người dùng đâu là phiên bản được bảo hành và đâu là phiên bản không được bảo hành.

Để có thể mua đúng hàng và được chấp nhận bảo hành thông qua AASP tại VN, người dùng tránh mua phải iPad xách tay về VN có mã hiệu A1459 dành cho iPad 4 và A1454 dành cho iPad mini.

Kiểm tra mã được khoanh đỏ trong hình.

Có 2 cách để nhận biết rõ ràng nhất, trên hình các mã hiệu sẽ được Apple đóng trực tiếp vào nắp lưng, người dùng có thể xem xét kĩ có trùng với mã trên không, nếu là mã trên sẽ không nhận được bảo hành. Sau đó truy cập vào phần cài đặt > cài đặt chung > Giới thiệu > Kiểu máy, để xem chắc chắn đây là sản phẩm không có mã hiệu ở trên và sẽ được bảo hành tại Việt Nam.

Theo Quốc Phan (Dân Trí)