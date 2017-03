Những thiết bị nhận được bản cập nhật iOS 8 mới nhất của Apple

Trong đợt cập nhật mới lần này, có 11 thiết bị được cập nhật, bắt đầu từ chiếc iPhone 4S trở đi (tức những dòng sản phẩm trước đó như iPhone 4, 3GS… không nhận được bản cập nhật lần này). Trong khi đó, những dòng sản phẩm mới như iPhone 6 và 6 Plus đã được cài đặt sẵn iOS 8 trước khi tung ra thị trường.

iOS 8 được người dùng chờ đợi rất nhiều trong thời gian qua. Hệ điều hành mới nhất của Apple được công bố vào những ngày đầu tháng 6 vừa qua tại hội nghị WWDC mà hãng tổ chức. Điểm đáng chú ý nhất ở iOS 8 là khả năng đồng bộ hoá dữ liệu giữa các thiết bị của Apple với nhau một cách hoàn hảo. Chẳng hạn, người dùng có thể nhận hay gọi điện thoại trực tiếp trên chiếc Macbook mà không cần phải cầm vào chiếc điện thoại…

Song song đó, hàng loạt các tính năng hoàn toàn mới cũng được mang lên phiên bản iOS 8 mới lần này như: trung tâm thông báo mở rộng thêm nhiều tính năng mới, ứng dụng theo dõi sức khoẻ HealthKit, bàn phím QuickType…

Tuy vậy, một thông tin cũng khá quan trọng cho người dùng cần phải nắm rõ, Apple có thể lược bỏ bớt một số tính năng trong bản nâng cấp này để đảm bảo hoạt động tốt trên các phiên bản iPhone hay iPad cũ, tương tự như trường hợp nâng cấp iOS 7 trước đây trên iPhone 4 và iPad 2. Dân trí sẽ tiếp tục mang đến các thông tin về những tính năng bị lược bỏ trên iOS 8 đối với các dòng máy cũ.

Kể từ bây giờ, người dùng có thể nâng cấp thiết bị của mình thông qua kết nối Wi-Fi. Tuy nhiên, đầu tiên hãy sao lưu mọi dữ liệu trước khi tiến hành nâng cấp, bằng cách: Trên thiết bị di động, người dùng truy cập vào Settings > iCloud > Storage & Backup và chọn Back Up Now. Hoặc có thể gắn trực tiếp thiết bị vào máy tính đồng thời mở phần mềm iTunes > chọn File > Devices > Back Up.