Nhiều chuyên gia cho rằng, việc tăng thêm một giây (để bù đắp cho chuyển động quay chậm của trái đất) sẽ khiến cho mạng internet toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo đó, vào ngày 30/6 tới đây, khi đồng hồ tiến đến 23 giờ 59 phút 59 giây, thay vì nhảy sang ngày 1/7, thì nó phải cộng thêm một giây thành 23 giờ 59 phút 60 giây rồi mới chuyển sang ngày mới.

Theo tổ chức Hệ thống tham chiếu và vòng quay trái đất quốc tế (The International Earth Rotation and Reference Systems – IERS) đưa ra hồi đầu năm nay, mỗi ngày trái đất đang quay chậm đi khoảng 1/2.000 giây. Do đó, đồng hồ nguyên tử phải được đồng bộ với thời gian quay của trái đất.

Sở dĩ các nhà khoa học lo ngại toàn bộ hệ thống internet bị tê liệt là do đã có trường hợp tương tự xảy ra vào ngày 30/6/2012. Khi đó, các công ty lớn như Reddit, Yelp và LinkedIn đã gặp phải sự cố cực kì nghiêm trọng, theo các báo cáo lúc bấy giờ.

Rút kinh nghiệm những lần trước, nhiều công ty đã đưa ra các giải pháp cho riêng mình. Chẳng hạn như Google sẽ chia nhỏ giây nhuận thành những phần khác nhau rồi cộng vào trong suốt ngày 30/6. Trong khi đó, Amazon cũng cho biết họ đã có giải pháp để tránh giây nhuận này.

TIỂU MINH