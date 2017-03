Theo đó, học viên vẫn đang theo học tại ILA đến tháng 1/2022, nếu giành được học bổng toàn phần vào các trường đại học hàng đầu của thế giới bao gồm: Harvard, Stanford, Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of California at Berkeley, University of Cambridge sẽ có cơ hội nhận học bổng ILA Elite trị giá 500 triệu đồng/ người. Giải thưởng lớn này chỉ dành cho 5 học viên đầu tiên của ILA có hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu chương trình.



Trung tâm anh ngữ ILA vừa công bố 5 suất học bổng trị giá 500 triệu đồng/suất dành cho học sinh ưu tú nhân lễ phát động chương trình Kiến tạo thế hệ thanh niên ưu Việt.

Bên cạnh 5 suất học bổng lớn này, hành trình kiến tạo thế hệ Việt Nam ưu việt của ILA còn có nhiều nhiều hoạt động khác. Trong đó, nổi bật là ILA trao tặng 10.000 ấn phẩm đặc biệt của giáo sư John Vũ “Kiến tạo Thế Hệ Việt Nam Ưu Việt – tiếng Anh và 6 chìa khóa vàng” cho thanh niên Việt Nam. Cuốn sách có thể gọi là cẩm nang cho các bạn trẻ trên con đường hoàn thiện bản thân, nâng cao năng lực để có thể đáp ứng được yêu cầu từ phía xã hội trong thế kỷ 21. Nội dung trong sách được tuyển chọn từ các bài viết của giáo sư John Vũ trên Internet. Những bài viết này đã thu hút hàng triệu lượt xem vì tính thiết thực cao.



Từ tháng 5/2017 đến tháng 8/2017, ILA sẽ kết hợp với các đối tác, tổ chức cuộc thi “ILA ELITE CHAMPION 2017”. Đây là cuộc thi có nội dung hoàn toàn bằng Tiếng Anh. Ban Giám Khảo sẽ là đại diện của những thương hiệu uy tín gồm Forbes Việt Nam, National Geographic, Toastmaster…

