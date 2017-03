iPhone 5.

Apple vừa công bố thực hiện chương trình thay pin miễn phí cho iPhone 5 trên toàn cầu sau khi phát hiện một số máy iPhone 5 được tung ra thị trường từ tháng 9/2012 cho tới tháng 1/2013 bị lỗi nhanh hết pin.

Chương trình đổi pin cho iPhone 5 của Apple hiện đã diễn ra tại Mỹ và Trung Quốc. Còn tại Việt Nam, trao đổi với PV chiều ngày 26/8, đại diện FPT Services cho hay toàn bộ sản phẩm iPhone 5 nếu thuộc diện bị lỗi pin bán ra tại thị trường Việt Nam đều có thể được thay thế tại FPT Services. Thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày 9/9/2014 tại địa điểm số 4 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Để được đổi pin, khách hàng cần đáp ứng các điều kiện sau: Máy của khách phải được mua hoặc phân phối bởi FPT, Viettel và VinaPhone; kiểm tra xem máy của mình có thuộc diện được thay thế pin hay không theo link dưới đây: https://ssl.apple.com/support/iphone5-battery/

Nếu máy của khách hàng thuộc diện model được thay thế pin, khách hàng cần thực hiện các bước tiếp theo như sau: Sao lưu dữ liệu ra iTunes hoặc iCloud (khách hàng tự làm vì ASP không đảm bảo vấn đề lưu trữ dữ liệu cho khách hàng); tắt chức năng Find my iPhone (Settings > iCloud > turn off find my iPhone) và thực hiện bước thứ ba là xoá dữ liệu trong máy (Settings > General > Reset > Erase all Content and Settings).

Phía FPT Services lưu ý, nếu máy của khách hàng đang có lỗi (có thể ảnh hưởng tới việc thay thế pin như vỡ màn hình, máy bật không lên nguồn… thì các lỗi này phải được xử lý trước khi tiến hành thay thế pin theo chương trình của Apple. Các lỗi hỏng trên nếu không thuộc chế độ bảo hành sẽ được sửa chữa với mức ưu đãi tốt nhất tại FPT Services.

Theo Hiệp Đức (ICTnews)