(PL)- Dạo gần đây, trên Facebook đã xuất hiện trở lại các ứng dụng lừa đảo như “Vẽ ảnh nghệ thuật”, “Top người quan tâm bạn nhất”, “Tật xấu của bạn bè”, “10 năm nữa bạn sẽ ra sao”, “Thay đổi giao diện Facebook”,…

Các ứng dụng dạng này thường được đặt tên rất hấp dẫn, đánh trúng vào tâm lý tò mò của mỗi người. Nhưng thực tế chúng lôi kéo người dùng vào một nhóm nào đó hoặc chuyển hướng đến một trang đăng nhập Facebook giả mạo nhằm chiếm đoạt tài khoản.

Vì vậy theo các chuyên gia bảo mật, để tránh hiểm họa bị đánh cắp tài khoản, người dùng cần cảnh giác hơn trước khi nhấn vào một liên kết bất kỳ. Nếu đã lỡ đăng nhập thì ngay lập tức nên đổi mật khẩu, sau đó quay trở về trang Home và nhấn vào mục Apps ở bên góc trái, rồi nhấn vào biểu tượng bánh xe răng cưa để gỡ bỏ các ứng dụng đáng ngờ.









Người dùng cần cẩn trọng để không mất tài khoản Facebook.

Bên cạnh đó là chiêu trò câu Like ẩn mà người dùng không hề biết mình đã like trang đó lúc nào. Nếu muốn “bắt bài” các trang web dạng này, người dùng hãy cài đặt tiện ích mở rộng Clickjacking Reveal cho Chrome tại địa chỉ http://goo.gl/SsbM2m, tương tự cho các trình duyệt khác. Lúc này các nút Like ẩn sẽ bị hiện nguyên hình, bạn chỉ cần nhấn chuột phải để vô hiệu hóa nó là được.

Ngoài những phương pháp trên thì người dùng nên cài đặt thêm các ứng dụng bảo mật khác cho máy tính, điển hình là Malwarebytes Anti-Malware, Norton IS,… có khả năng phát hiện ra các hiểm họa trên Facebook.

Sau khi cài đặt hoàn tất, người dùng nên tiến hành update dữ liệu, sau đó chọn các chế độ quét tương ứng. Chương trình có tốc độ quét khá nhanh và sâu, nó có thể phát hiện được các phần mềm độc hại mà những ứng dụng bảo mật khác không tìm được.

