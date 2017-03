Sau khi ICTnews đăng bài viết FPT IS là doanh nghiệp IT đầu tiên tại Việt Nam áp dụng quy định cấm nhân viên ngủ trưa tại văn phòng, rất nhiều độc giả quan tâm tới việc nên hay không nên cấm như vậy.

Trao đổi với ICTnews sáng nay, 12/6/2014, nhiều doanh nghiệp IT khác đều cho rằng không cần thiết phải quy định như vậy, bởi giấc ngủ trưa sẽ có thể giúp nhân viên tái tạo sức lao động để làm việc tốt hơn vào buổi chiều.

* Ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch phụ trách An ninh mạng Bkav:

Việc ngủ trưa dù ngắn cũng sẽ giúp nhân viên làm việc tốt hơn trong buổi chiều, do đó công ty khuyến khích nhân viên ngủ trưa. Đây là chính sách áp dụng từ khi mới thành lập Bkav tới bây giờ. Mọi nhân viên của Bkav đều được công ty phát chăn, gối riêng để ngủ trưa, chăn gối được công ty định kỳ giặt. Công ty có nhà bếp riêng, các suất ăn được chuyển tới tận văn phòng để mọi người có thể ăn và ngủ trưa luôn tại văn phòng. Ngoài ra, để thuận tiện cho sinh hoạt nói chung và nghỉ trưa, các văn phòng của Bkav đều thực hiện theo bộ tiêu chuẩn của công ty, đó là trải thảm, không đi giày dép vào văn phòng.

Các doanh nghiệp IT tại Việt Nam khi được hỏi đều ủng hộ việc cho nhân viên ngủ trưa tại văn phòng. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

* Ông Nguyễn Ích Vinh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuất khẩu phần mềm Tinh Vân (TVO):

Tôi cho rằng 1 tiếng nghỉ ngơi buổi trưa là quãng thời gian cần thiết để anh em tái tạo năng lượng. Đây cũng là quãng thời gian tự do của nhân viên, chúng tôi không có ý định can thiệp. Có rất nhiều khi công việc kéo dài, anh em làm thông trưa hay đến tối muộn là chuyện bình thường vì phụ thuộc lịch làm việc khách hàng nước ngoài lệch múi giờ so với Việt Nam. Tôi cho rằng phần lớn anh em làm trong môi trường toàn cầu đều ý thức trách nhiệm với việc được giao nên quan điểm của TVO là xây dựng một môi trường kỷ luật nhưng thân thiện. Ở TVO, quy định chung về nghỉ trưa khoảng 1 tiếng. Anh em có thể tùy ý sử dụng thời gian này một cách hữu ích để nghỉ ngơi, thư giãn và tái tạo năng lượng. Tuy nhiên, do khách hàng của TVO phần lớn là khách nước ngoài nên giờ làm việc của chúng tôi cũng khá linh hoạt, chủ yếu đáp ứng lịch làm việc của khách hàng. Để chia sẻ với một số nhân viên có con nhỏ, TVO dự kiến sẽ bố trí một khu vực nhỏ trong văn phòng để các bạn nhân viên đón con về sau 5h30 có thể yên tâm gửi tạm một lúc trong thời gian đang giải quyết nốt việc cuối ngày.

* Ông Huỳnh Phúc Yêm Quán, Tổng Giám đốc VMware Việt Nam:

Việc ngủ trưa hay không cũng tùy thuộc vào đặc thù của từng doanh nghiệp. Những nơi mà nhân viên phải đi làm sớm, về muộn thì nên có nghỉ ngơi buổi trưa. Còn tại VMware, nhân viên hầu như đi làm việc ở bên ngoài suốt nên cũng không quá quan tâm tới chuyện ngủ trưa. Tại công ty chúng tôi, mỗi nhân viên có một bàn làm việc, ngủ trưa là chuyện riêng tư, ai mệt thì có thể tùy ý ngả lưng, thậm chí có thể trải chiếu luôn trong phòng làm việc để ngủ. Mỗi người tự sắp xếp giờ giấc, miễn hiệu quả công việc là được.

* Hà Anh Ngọc, Phòng Phát triển kinh doanh ISB Việt Nam:

ISB Việt Nam cũng có khách hàng Hà Lan, Mỹ nhưng chưa thấy ai phản ánh, phàn nàn về chuyện nhân viên Việt Nam ngủ trưa. Với công ty thì ngủ trưa là chuyện cá nhân. Khách hàng nước ngoài đều rất tôn trọng chuyện riêng tư. Trong giờ nghỉ trưa, nhân viên ISB Việt Nam có thể chợp mắt tại chỗ làm việc, không ảnh hưởng gì về công việc. Đương nhiên, trong giờ làm việc, nếu mệt thì nên về nhà nghỉ, không được ngủ tại văn phòng. Cá nhân tôi nghĩ quy định cấm nhân viên ngủ trưa tại văn phòng là không hợp lý.

* Ông Đoàn Mạnh Cường, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty ViniCorp

Có thể lãnh đạo đơn vị đưa ra quy định cấm nhân viên ngủ trưa tại văn phòng có mục đích xây dựng văn phòng chuyên nghiệp hơn. Nhưng quan điểm cá nhân của tôi là dù sao thì chợp mắt một lúc buổi trưa thì buổi chiều làm việc sẽ tỉnh táo hơn. Mặc dù một tuần chắc chỉ 1 - 2 ngày là có thời gian chợp mắt vào buổi trưa.

* Ông Bùi Quang Huy, Giám đốc Công nghệ của RikkeiSoft:

Theo quan sát các khách hàng Nhật Bản của chúng tôi cũng như chia sẻ từ phía khách hàng thì không có công ty Nhật Bản nào có quy định cấm nhân viên ngủ trưa. Bình thường người Nhật được nghỉ trưa khoảng 1h, ăn cơm xong có thể chợp mắt khoảng 10 - 15 phút ngay tại bàn làm việc để refresh lại tinh thần, tuy nhiên, người Nhật hầu như không ngủ trưa.

Cá nhân tôi cho rằng về mặt khoa học, ngay cả Anhxtanh cũng phải chợp mắt 5 – 10 phút buổi trưa để refresh. Không nên cấm nhân viên ngủ trưa tại văn phòng vì buổi trưa là khoảng thời gian riêng tư của mọi người. Tại Rikkeisoft, nhân viên được nghỉ trưa khoảng 1 tiếng rưỡi. Trong giờ đó, anh em có thể trải chiếu ra nằm ngủ luôn ở văn phòng. Chúng tôi không có phòng riêng phục vụ cho việc ngủ trưa vì chỗ ngồi còn thiếu nữa là chỗ ngủ.