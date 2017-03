Việc sử dụng Internet để dạy cho con bạn về thế giới xung quanh có thể đúng hoặc không đúng. Nhưng tính năng mới của Google là một công cụ thiết thực để giúp con bạn phân biệt tiếng kêu đặc trưng của một số loài động vật.

Cụ thể, Google đã tích hợp âm thanh đặc trưng của 19 loài động vật gồm: ngựa vằn, khỉ, mèo, sư tử, nai, cú, heo, bò, vịt, voi, ngựa, gấu trúc, cá voi Bowhead, cá voi lưng gù, chó sói, gà, cừu, hổ và con gà tây. Âm thanh của các con vật sẽ đi kèm hình ảnh rất dễ thương của con vật đó.

Bạn có biết âm thanh của con cá voi lưng gù nghe như thế nào không? Google sẽ giúp bạn làm điều này.

Đầu tiên, bạn phải gõ từ khóa "Animal Sounds" trên thanh công cụ Google search. Sau đó, bạn sẽ thấy một loạt hình ảnh minh họa về động vật kèm âm thanh của chúng xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Ngoài ra, bạn cũng có thể gõ một từ khóa cụ thể như "What does the dog say" thì google cũng sẽ hiểu và đưa ra kết quả cụ thể là âm thanh của con chó.

Lưu ý nếu bạn sử dụng trình duyệt Chrome bạn sẽ không thể trải nghiệm được tính năng này. Bạn hãy chuyển sang trình duyệt khác như Mozilla Firefox hay IE để trải nghiệm nó.

Tính năng này không được Google công bố rộng rãi, nó chỉ được một người dùng phát hiện cách đây vài tuần và công bố trên Blog của mình.

HỮU CẢM