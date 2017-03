(PLO) -Những chiếc ô tô bị phơi nắng luôn có nhiệt độ bên trong xe cao hơn từ 18-20 độ C so với nhiệt độ bên ngoài.



Vào mùa hè, đặc biệt là đợt nắng nóng cao điểm này ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung thì nhiệt độ giữa trong và ngoài xe ô tô chênh lệch rất cao từ 18-20 độ C, nếu nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội lúc này là 40 độ C, thì nhiệt độ bên trong của một chiếc xe bị phơi nắng sẽ xấp xỉ 60 độ C. Do đó, bạn cần phải biết cách làm mát bên trong xe nếu không muốn chui vào "chiếc lò" di động này.



Theo ý kiến của chuyên gia, khi con người đột ngột chuyển từ 30 độ đến 60 độ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể, toát mồ hôi hoặc có thể đột ngột bị cảm nắng.

Nếu dưới tình trạng nhiệt độ giảm đột ngột, thì khi đó các mao mạch co lại rồi huyết áp tăng. Đối với người già, đặc biệt với những người mắc những bệnh về tim, mạch máu não, cao huyết áp thì sự thay đổi huyết áp này có thể dẫn tới bệnh tim phát tác hoặc dẫn tới tai biến mạch máu não.

Dưới đây là tuyệt chiêu được chia sẻ trên cộng đồng mạng, theo đó có thể giúp bạn giảm nhiệt độ xe trong xe chỉ trong 30 giây:

Bước 1: Mở cửa sổ ghế phụ.

Bước 2: Mở cửa xe cạnh ghế lái 5 lần. Làm đi làm lại 5 lần.

Khi chúng ta mở cửa đi mở lại thì không khí bên ngoài sẽ bị hút vào từ cửa sổ bên ghế phụ và nhiệt độ nóng bên trong sẽ bị đào thải ra ngoài khi mở cửa.

Ngoài ra, nên hết sức chú ý tới việc đặt điều hòa nhiệt độ bên trong ô tô. Khi nhiệt độ bên ngoài là hơn 40 độ C, không nên để điều hòa bên trong xe với nhiệt độ quá thấp, khiến chênh lệch nhiệt độ quá lớn, ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhiệt độ trong xe khoảng 25-27 độ là vừa phải.

