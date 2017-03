iPhone 5S màu vàng Champagne. Ảnh: Nguyên Đức.

Tại một số thị trường nước ngoài, thông thường càng gần tới ngày Apple ra mắt sản phẩm iPhone mới, các hãng bán lẻ sẽ thực hiện giảm giá iPhone đời cũ để kích cầu. Trong tuần qua, Walmart tại thị trường như Mỹ đã giảm giá iPhone 5S (kèm hợp đồng với nhà mạng) khoảng 20 USD để “đón” iPhone 6 - tên tạm gọi của thế hệ iPhone mới.

T-Mobile của Mỹ cũng vừa giảm 48 USD cho tất cả các phiên bản iPhone 5S, hiện giá niêm yết cho bản dung lượng 16GB không hợp đồng là 600 USD, 32GB giá 700 USD và phiên bản 64GB có giá 800 USD.

Trong khi đó tại Việt Nam, đến thời điểm hiện nay giá bán của iPhone 5S vẫn chưa có dấu hiệu được các hệ thống giảm xuống.

Tại hệ thống FPT Shop, Viễn thông A, Thế Giới Di Động, Mai Nguyên… cho thấy, iPhone 5S bản 16GB hiện có giá công bố từ 16,49 – 16,59 triệu đồng, bản 32GB giá từ 19,29 - 19,48 triệu đồng, còn loại dung lượng lớn nhất 64GB hiện có giá bán từ 21,7 - 22,29 triệu đồng.

Tại một số nơi như hệ thống Thegioididong.com, hiện chỉ bán loại dung lượng 16GB.

Như vậy, với mức giá như hiện nay thì giá bán của iPhone 5S phân phối chính hãng gần như vẫn “đứng vững” trong vài tháng qua, việc điều chỉnh giảm giá tại một số địa chỉ chỉ dao động trong phạm vi hẹp trên dưới 100.000 nghìn đồng.

Một số doanh nghiệp cho hay, tại thời điểm hiện nay tuy chưa có chương trình giảm giá để “dọn đường” đón iPhone thế hệ mới nhưng khách hàng mua iPhone 5S phân phối chính hãng đang được nhận một số ưu đãi khác nhau.

FPT cho hay tính đến thời điểm hiện nay, hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT chưa nhận được bất cứ thông tin chính thức nào liên quan đến sản phẩm iPhone phiên bản tiếp theo về thiết kế, cấu hình, giá dự kiến cũng như ngày chính thức bán tại Việt Nam. Tuy chưa giảm giá nhưng tại hệ thống này khách hàng mua iPhone 5S hiện có cơ hội được “đổi” lấy iPhone 6 16GB với số tiền bù thêm tương đương 50% giá trị iPhone 6, ngoài ra được giảm 50% khi mua kèm ốp lưng và tặng thêm 1 ốp lưng, tặng gói ứng dụng game bản quyền trị giá 8 triệu, mua SIM giá ưu đãi…

Tại Thế Giới Di Động, thời điểm hiện nay khách hàng mua iPhone 5S được tặng SIM có tổng trị giá tài khoản 5,5 triệu đồng; Mai Nguyên tặng ốp lưng, tấm dán màn hình…

Bên cạnh đó, thay vì điều chỉnh giảm giá iPhone đời cũ, hệ thống Thế Giới Di Động áp dụng chương trình ưu đãi trực tiếp cho chính chiếc iPhone 6 sắp ra mắt khi tuyên bố cho phép đặt hàng trước với giá dự kiến 18 triệu đồng; trong thời gian đặt hàng kéo dài 2 tháng (từ 26/8 đến 26/10/2014) sẽ có 660 chiếc iPhone 6 được bán với “giá sốc”, trong đó mỗi ngày sẽ có 1 suất được giảm tới 60% và 10 suất giảm 1,6 triệu đồng (việc lựa chọn người may mắn được dựa vào việc so sánh 6 số cuối trong số điện thoại của người đã đặt mua với kết quả xổ số đặc biệt của một số tỉnh phía Nam - PV).

“Rất có thể các doanh nghiệp đang chờ đến thời điểm iPhone thế hệ mới chính thức ra mắt, hàng xách tay bắt đầu đổ về Việt Nam thì mới quyết định vấn đề giảm giá iPhone 5S và các mẫu thấp hơn như iPhone 5, iPhone 4S hay không. Nếu nhanh, cũng phải ít nhất 1 tháng nữa hàng chính hãng mới được điều chỉnh”, đại diện một hệ thống bán lẻ uy tín tại Hà Nội nhận định.

Mới đây, hôm 28/8 (theo giờ Việt Nam), Apple đã gửi đi giấy mời tham dự sự kiện diễn ra ngày 9/9 tới đây tại trung tâm Flint, Cupertino, Mỹ.

Nội dung thư mời của Apple đưa ra chỉ gồm ngày tháng 9.9.2014 và dòng chữ “Wish we could say more” (Ước gì chúng tôi có thể nói nhiều hơn). Giới công nghệ cho rằng tại sự kiện này rất có thể hãng Apple sẽ ra mắt sản phẩm iPhone thế hệ mới.

Cũng theo một số nguồn tin đồn, Apple sẽ giới thiệu hai mẫu iPhone 6 màn hình 4.7 inch và 5.5 inch, lớn hơn rất nhiều so với màn hình 4 inch hiện tại của iPhone 5S.

Theo tiền lệ, nếu Apple ra mắt iPhone mới vào tháng 9 thì Việt Nam sẽ có hàng phân phối chính hãng vào khoảng tháng 11.