Facebook đã trao Giải thưởng bảo vệ Internet (Defense Prize) trị giá 50.000 USD cho nghiên cứu cách tiếp cận khả thi để phát hiện ra những lỗ hổng an ninh trong các ứng dụng web của hai người Đức.

Theo thông tin từ Facebook, hai công dân Đức là Johannes Dahse và Thorsten Holz thuộc trường đại học Ruhr-Universität Bochum đã giành được giải thưởng tiền mặt này nhờ nghiên cứu vạch ra các lỗi ứng dụng mà hacker có thể lợi dụng để xâm nhập.Hội đồng giải thưởng cho biết họ đã nhìn thấy khả năng đầu tư tiền bạc để biến nghiên cứu này thành một công nghệ có thể ứng dụng được trong thực tế."Chúng tôi muốn tạo ra những cơ hội tốt hơn và những ưu đãi lớn hơn cho những người làm công tác nghiên cứu để bảo vệ mọi người. Giải thưởng bảo vệ Internet chính là cách mà chúng tôi hiện thực mong muốn đó," John Flynn, giám đốc kỹ thuật an ninh mạng của Facebook, thành viên hội đồng giải thưởng viết trên blog cá nhân."Giải thưởng này là sự công nhận những nghiên cứu chất lượng cao kết hợp giữa ý tưởng hoạt động và những đóng góp thiết thực vào công cuộc bảo vệ mạng Internet - cụ thể là trong lĩnh vực bảo mật và an ninh."Giải thưởng bảo vệ Internet đã được công bố tại hội nghị chuyên đề về an ninh mạng của Hiệp hội USENIX tổ chức ở Nam California.

Giám đốc điều hành Hiệp hội Casey Henderson cho biết: "USENIX rất vui được hợp tác với Facebook để trao giải thưởng quan trọng này. Đây là giải thưởng nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc bảo vệ an toàn và an ninh mạng bằng việc xác định những lỗ hổng nghiêm trọng và ngăn chặn việc chúng bị lợi dụng cho các mục đích xấu."/.

Theo Mai Nguyễn (Vietnam+)