(PL)- Facebook sẽ mang đến cho người dùng một tính năng mới, giúp họ có thể ưu tiên theo dõi những đối tượng nhất định trên News Feed của mình.

Để sử dụng, người dùng bấm vào mục More ở phía dưới bên phải News Feed. Sau đó, tìm đến News Feed Preferences, mở Prioritize Who to See First rồi bấm chọn những người/trang theo ý muốn. Bản cập nhật đầu tiên đã bắt đầu được phát hành tới người dùng iPhone, trong khi đó người dùng Android cũng sẽ được cập nhật ngay sau đó.

