(PLO)- Để giúp các bậc phụ huynh định hướng trải nghiệm cho con mình, Facebook ra mắt Cổng thông tin dành cho phụ huynh với sự kết hợp của các bậc cha mẹ, thanh thiếu niên và các chuyên gia về an toàn trực tuyến trên khắp thế giới.

Hằng ngày các bậc phụ huynh đến với Facebook để hỏi lời khuyên trong Nhóm, chia sẻ ảnh của con họ hay đơn giản là duy trì kết nối với gia đình ở nhiều nơi. Và nhiều bậc phụ huynh còn thắc mắc về cách Facebook hoạt động sau khi con họ tham gia.





Mới đây, Facebook cũng đã cập nhật Trung tâm an toàn và Trung tâm phòng ngừa bắt nạt và hôm nay Facebook chính thức ra mắt Cổng thông tin dành cho phụ huynh - nơi cung cấp những lời khuyên hữu ích cho các bậc phụ huynh, một phần của Trung tâm an toàn Facebook.

Cổng thông tin dành cho phụ huynh bao gồm các hướng dẫn sử dụng Facebook, mẹo khi nói chuyện với trẻ về vấn đề an toàn trực tuyến và kho dữ liệu thông tin đến từ các chuyên gia trên toàn thế giới. Với hơn 55 ngôn ngữ khác nhau, bạn có thể dễ dàng truy cập trên điện thoại di động và xem video hướng dẫn từng bước. Nội dung bao gồm:

Thông tin cơ bản về Facebook: Cách thức đăng ký thành viên, tìm kiếm bạn bè, đăng tải và chia sẻ - giúp bạn làm quen với các quy định và công cụ trên Facebook, cũng như các ví dụ điển hình.

Phụ huynh có thể tham khảo các mẹo trên Facebook khi tìm cách nói chuyện với trẻ về vấn đề an toàn trực tuyến. Ngoài ra, phụ huynh cũng có thể xin lời khuyên bằng cách kết nối với các chuyên gia về an toàn trực tuyến trên toàn thế giới, những người sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho phụ huynh.

Alvin Tan, Trưởng bộ phận chính sách khu vực Đông Nam Á của Facebook, chia sẻ: “Đảm bảo an toàn cho cộng đồng là mục tiêu cốt lõi của chúng tôi. Mọi người sẽ đến với Facebook khi họ cảm thấy an toàn để kết nối và chia sẻ với những người họ quan tâm.

Cổng thông tin dành cho phụ huynh sẽ trả lời cho những yêu cầu mà chúng tôi nhận từ các bậc phụ huynh về chính sách an toàn, công cụ và thông tin. Chúng tôi đã làm việc với các chuyên gia về an toàn và các đối tác địa phương để xây dựng nên những thông tin hữu ích cho cộng đồng tại Trung tâm an toàn và Cổng thông tin dành cho phụ huynh mới này”.

TB