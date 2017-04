Về cơ bản, công cụ này cho phép người dùng báo cáo (report) khi phát hiện những hình ảnh thân mật bị người khác phát tán mà chưa có sự đồng ý. Facebook sẽ sử dụng công nghệ photo-matching để xác định hình ảnh khiêu dâm, lạm dụng trẻ em, khủng bố… và ngăn chặn việc phát tán. Trong một số trường hợp, Facebook sẽ vô hiệu hóa những tài khoản chia sẻ các hình ảnh tương tự.

Antigone Davis, người đứng đầu bộ phận an toàn toàn cầu của Facebook cho biết: “Công cụ này được phát triển và hợp tác bởi các chuyên gia, đây là một trong những ví dụ về công nghệ tiềm năng giúp mọi người an toàn hơn.” Tương tự, CEO Facebook - Mark Zuckerberg cũng chia sẻ “Chúng tôi đang cố gắng xây dựng một cộng đồng an toàn, ngăn chặn những tác hại và giúp tái thiết mọi thứ sau cuộc khủng hoảng.”

Công cụ mới của Facebook sẽ giúp giảm đáng kể số lượng nội dung độc hại trên nền tảng này. Việc trả thù, tống tiền người yêu cũ, bạn bè… bằng hình ảnh khiêu dâm vốn chẳng phải là mới.

TIỂU MINH