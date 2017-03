Để smartphone của bạn góp phần chống lại căn bệnh ung thư và Alzheimer

Sạc pin smartphone là công việc quen thuộc hàng ngày, tuy nhiên để khoảng thời gian sạc pin trên smartphone trở nên hữu ích hơn, thay vì khoảng thời gian smartphone không dùng đến, bạn có thể đóng góp sức mạnh chiếc smartphone của mình vào quá trình nghiên cứu của các nhà khoa học để tìm ra phương thức chữa trị căn bệnh ung thư và Alzheimer.

Ứng dụng với tên gọi Power Sleep, là sự hợp tác giữa Samsung chi nhánh tại Áo với trường Đại học Vienna (Áo), sẽ sử dụng sức mạnh vi xử lý trên smartphone hay máy tính bảng của bạn để hỗ trợ các nhà nghiên cứu tại trường đại học Vienna trong quá trình giải mã chuỗi protein, giúp ích trong quá trình tìm ra phương thức điều trị căn bệnh ung thư và bệnh Alzheimer.

Về cơ bản, Power Sleep hoạt động như một chiếc đồng hồ báo thức. Những gì người dùng cần làm là cài đặt ứng dụng Power Sleep, kết nối smartphone với Wifi, ứng dụng sẽ kết nối với dữ liệu của máy chủ tại trường đại học Vienna và bắt đầu tính toán. Máy chủ của Đại học Vienna sẽ “mượn” sức mạnh xử lý của smartphone đang kết nối với mình để tăng sức mạnh trong quá trình giải mã chuỗi protein.

Power Sleep cho phép thiết lập thời gian để kết nối và khai thác sức mạnh trên smartphone

Trước khi bắt đầu, người dùng sẽ thiết lập khoảng thời gian bằng cách hẹn giờ trên Power Sleep để smartphone của mình kết nối với máy chủ của Đại học Vienna, và khi khoảng thời gian này kết thúc, ứng dụng sẽ kích hoạt chức năng báo thức đồng thời quá trình kết nối sẽ tự động kết thúc và các gói dữ liệu của quá trình kết nối sẽ được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu của máy chủ.

Như vậy, người dùng có thể sử dụng Power Sleep như một ứng dụng đồng hồ báo thức, vừa có thể góp sức mình vào một việc hữu ích.

Về cách thức hoạt động, Power Sleep sử dụng BOINC, một công nghệ về điện toán phân tán, cho phép Power Sleep chỉ sử dụng những tài nguyên hệ thống còn trống không cần dùng đến trên smartphone và máy tính bảng. Điều này đảm bảo thiết bị sẽ không bị quá tải hay bị tăng nhiệt cao khi kết nối với Power Sleep.

Samsung và trường Đại học Viene cam kết ứng dụng Power Sleep chỉ khai thác sức mạnh phần cứng trên thiết bị và hoàn toàn không đụng đến phần mềm lưu trữ trên đó, do vậy người dùng hoàn toàn yên tâm về vấn đề riêng tư và bảo mật trên thiết bị của mình.

tại đây hoặc tại đây. Power Sleep tương thích với smartphone và máy tính bảng dùng Android 2.3 trở lên. Người dùng có thể download ứng dụng này miễn phíhoặc tại

Các bước để sử dụng Power Sleep

- Đầu tiên, kết nối smartphone/máy tính bảng với nguồn sạc. Tiếp theo, kết nối Wifi hoặc 3G trên thiết bị, tuy nhiên bạn chỉ nên sử dụng mạng Wifi để đảm bảo không phát sinh thêm chi phí Internet khi sử dụng 3G.

- Tiếp theo, hẹn giờ báo thức của ứng dụng. Đây cũng là quãng thời gian mà Power Sleep sử dụng sức mạnh smartphone của bạn (từ thời điểm hiện tại đến thời điểm hẹn giờ). Nhấn nút Set để lưu lại thiết lập.

- Chỉ khi smartphone đã được sạc đầy pin, quá trình kết nối và tính toán của Power Sleep mới được bắt đầu. Trong quá trình này, bạn vẫn hoàn toàn có thể sử dụng smartphone như bình thường mà không bị ảnh hưởng gì từ Power Sleep.

- Bạn có thể sử dụng Power Sleep khi sạc pin trong lúc ngủ hoặc sạc pin hằng đêm để có thời gian kết nối với máy chủ đủ lâu và tốt nhất. Ngoài ra, ứng dụng Power Sleep cũng hoạt động như một ứng dụng đồng hồ báo thức, sẽ báo thức cho bạn vào mỗi sáng.

Lưu ý: bạn có thể an tâm về vấn đề tuổi thọ của pin khi sạc qua đêm do thế hệ smartphone mới đều có chế độ tự ngắt nguồn điện nạp vào pin sau khi đã sạc đầy, do vậy bạn vẫn có thể cắm máy qua đêm và để Power Sleep thực hiện công việc của mình.

Power To Give là ứng dụng của HTC, với chức năng tương tự như Power Sleep kể trên, sẽ sử dụng sức mạnh vi xử lý trên smartphone trong quá trình sạc pin hay thời gian rỗi của smartphone, kết hợp sức mạnh từ các smartphone để giúp các nhà khoa học trong quá trình nghiên cứu để tìm ra giải pháp chữa căn bệnh ung thư, AIDS hay Alzheimer…

Theo HTC, nếu khoảng 1 triệu smartphone được kết nối và làm việc cùng nhau trong một mạng lưới có thể tạo ra một sức mạnh tính toán lên đến 10 triệu tỷ phép tính/giây (1 peraflop). Do vậy nếu càng nhiều smartphone cùng kết nối sẽ càng tạo ra sức mạnh tương đương với những chiếc siêu máy tính.

tại đây. Sau đó kích hoạt ứng dụng, cắm sạc cho smartphone và kết nối Wifi, Power To Give sẽ tự động khai thác sức mạnh phần cứng của smartphone một cách hợp lý. Để cùng tham gia vào mạng lưới của HTC, những gì người dùng cần làm là cài đặt ứng dụng Power To Give. Sau đó kích hoạt ứng dụng, cắm sạc cho smartphone và kết nối Wifi, Power To Give sẽ tự động khai thác sức mạnh phần cứng của smartphone một cách hợp lý.

Đặc biệt, người dùng có thể chọn các dự án mà mình muốn góp sức mạnh của smartphone, như các dự án về tìm phương thức chữa bệnh, các dự án về môi trường hay các dự án về giáo dục…

Hiện tại Power To Give chỉ hỗ trợ các loại smartphone bao gồm HTC One, HTC One max, HTC One mini, HTC Butterfly, HTC Butterfly S, HTC Droid DNA, Google Nexus 5, Samsung Galaxy Note 2, Samsung Galaxy Note 3, Samsung Galaxy S III, Samsung Galaxy S4 (và các biến thể), Samsung Galaxy S4 mini, Sony Xperia Z, Sony Xperia Z1, Sony Xperia Z1 Compact, Motorola Moto X, Motorola Moto G, Motorola Droid Maxx, LG G2 và Lenovo K910.

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân Trí)