iPhone 6s bản 16 GB là dung lượng quá ít với những người yêu thích chụp ảnh.

So với các thế hệ trước, ở chế độ mặc định, iPhone 6s mở sẵn chế độ Auto HDR giống các thế hệ trước và tính năng mới là Live Photos. Trong đó, khi khung cảnh cần chụp ở chế độ HDR với vùng chênh sáng lớn, máy sẽ lưu một tập tin gốc và một tập tin qua xử lý HDR (làm dịu vùng sáng và làm sáng hơn vùng tối). Còn với chế độ Live Photos, máy sẽ ghi thêm một video có độ dài 3 giây ngay khi bấm nút chụp.

So với các thế hệ trước từ iPhone 4s cho tới iPhone 6, mỗi bức ảnh mà iPhone 6s chụp cũng có kích thước tập tin lớn hơn do cảm biến độ phân giải 12 megapixel so với 8 megapixel.

Tương quan kích thước ảnh cho ra từ cảm biến 12 megapixel và 8 megapixel.

Sau chỉ một lần bấm nút chụp, di động mới của Apple có thể tạo ra tới 4 tập tin khác nhau. Trong đó có tập tin ảnh gốc và HDR, tập tin video gốc và qua xử lý HDR. Theo tính toán của Cnet, tổng dung lượng trung bình các tập tin này vào khoảng 13,2 MB.

Các máy iPhone 6s dung lượng 16 GB sẽ còn trống khoảng hơn 11 GB khi không cài đặt thêm bất kỳ phần mềm nào. Nếu một người dùng chụp khoảng 5 bức ảnh cần đến chế độ HDR mỗi ngày, chiếc máy sẽ chỉ sử dụng được trong khoảng 6 tháng.

Mỗi lần bấm chụp của iPhone 6s và 6s Plustốn hơn 153% dung lượng so với iPhone 6 và 6 Plus.

Bộ đôi di động mới của Apple cũng có thể quay video chuẩn 4K nhưng sẽ không thực sự hữu dụng với những người sở hữu model bộ nhớ ít. Trung bình mỗi clip 4K tiêu tốn 362 MB mỗi phút, hơn khá nhiều so với 124 MB mỗi phút khi quay ở độ phân giải Full HD. Như vậy nếu dùng để quay 4K thì iPhone 6s bản 16 GB chỉ trụ được hơn nửa tiếng sau khi bóc hộp.

Để tiết kiệm dung lượng, cách tốt nhất là người dùng nên tắt tính năng Live Photos và chỉ sử dụng HDR khi cần thiết.

Theo Tuấn Hưng (VNE)