C ác bộ sạc bị ảnh hưởng được sản xuất từ năm 2003-2015, được thiết kế riêng cho các quốc gia tại châu Âu, Úc, Argentina, Brazil, Hàn Quốc và New Zealand. May mắn thay, không phải tất cả đều gặp vấn đề, chỉ trong một số trường hợp hiếm hoi mới xảy ra tình trạng giật điện. Tuy nhiên, an toàn của khách hàng luôn là vấn đề hàng đầu, phía Apple đã khuyên người dùng nên mang bộ sạc cũ đến để đổi một thiết bị mới miễn phí.



Các bộ sạc bị ảnh hưởng. Ảnh: Apple

Để kiểm tra xem bộ sạc của mình có bị ảnh hưởng, người dùng chỉ cần nhìn vào khe nhỏ phía trong của bộ sạc, nếu nó được đánh dấu bằng bốn chữ số thì bộ sạc có nguy cơ bị điện giật. Ngược lại, nếu bạn thấy đó là mã vùng EUR, BRA, KOR, ARG, hoặc AUS thì đó là thiết bị đã được sửa đổi, tức là không gây nguy hiểm. Lưu ý, các bộ sạc dành cho khu vực Hoa Kỳ, Anh, Trung Quốc và Nhật Bản không bị ảnh hưởng. Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo hình ảnh phân biệt dưới đây:



Cách phân biệt bộ sạc có nguy cơ bị điện giật. Ảnh: Apple

Nếu bộ sạc có vấn đề, bạn hãy truy cập vào địa chỉ http://goo.gl/xjYFmR và điền vào mẫu đơn để phía Apple đổi cho bạn một bộ sạc khác miễn phí.

TIỂU MINH