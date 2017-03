Nguồn tin từ FPT cho hay Tổng Giám đốc FPT IS Phạm Minh Tuấn vừa ký quyết định ban hành nội quy văn phòng tại khu vực Hà Nội, trong đó chính thức cấm cán bộ nhân viên nằm ngủ trong khu vực làm việc. Nội quy có hiệu lực từ đầu tháng 6.

Quy định này xuất phát từ việc Chủ tịch FPT IS Đỗ Cao Bảo nghe một khách hàng Mỹ và một khách hàng Hà Lan nói là bị “sốc” khi nhìn thấy cảnh buổi trưa nhân viên FPT IS trong văn phòng làm việc. Ở Mỹ và châu Âu tuyệt đối không có chuyện ngủ trong văn phòng. Nhân viên nào muốn ngủ trưa thì có thể ra xe ôtô cá nhân ngủ tạm. Những khách hàng này lo ngại nếu sau này FPT IS cử cán bộ sang làm việc mà mang theo văn hóa ngủ trưa sẽ vừa làm xấu hình ảnh Việt Nam, hình ảnh FPT, và nhân viên đó có thể bị trả về Việt Nam, nặng hơn nữa là bị cắt hợp đồng. Những khách hàng này chân tình khuyên FPT muốn vượt lên Ấn Độ, Trung Quốc để lấy hợp đồng của họ thì nên bỏ thói quen ngủ trưa.

Hình ảnh nhân viên ngủ trưa tại văn phòng bị đối tác nước ngoài đánh giá là phản cảm. Ảnh: FPT

Chủ tịch FPT IS Đỗ Cao Bảo cho biết, bỏ thói quen ngủ trưa là một việc khó, không thể bắt mọi người thay đổi ngay mà cần có thời gian. Bởi vậy, giai đoạn đầu tiên, việc cấm ngủ trưa chỉ áp dụng với những người sắp tham gia những dự án toàn cầu hóa ở châu Âu, Mỹ, tiếp theo là những người có khả năng đi toàn cầu hóa, cuối cùng là những người xung quanh những người đó. Đối với phụ nữ có thai, những người cảm cúm nhẹ, văn phòng FPT IS đã chuẩn bị một số phòng họp, có điều hòa để họ có chỗ nghỉ trưa mà không làm xấu hình ảnh công ty. Bên cạnh đó, FPT IS cũng xây dựng các khu chức năng để cán bộ nhân viên có thể nghỉ ngơi, thư giãn, giao lưu với đồng nghiệp trong giờ nghỉ.

Để cán bộ nhân viên làm quen với nội quy mới sửa đổi, từ đầu tháng 5, văn phòng FPT IS đã không tắt điện vào buổi trưa và nhắc nhở những trường hợp trải chiếu và đắp chăn ngủ giữa các khoang làm việc, gây phản cảm, để lại hình ảnh không đẹp trong mắt khách hàng và đối tác. Hiện mới chỉ ghi nhận nhắc nhở và đưa vào làm tư liệu với các trường hợp vi phạm nhiều lần chứ chưa tiến hành phạt.

Cũng trong nội quy mới của FPT IS, cán bộ nhân viên không được chơi game trong giờ làm việc; không được tổ chức đánh bài, chơi cờ, hút thuốc trong văn phòng; việc ăn mặc, đi đứng cũng phải được thực hiện theo đúng tác phong công sở…

Văn phòng FPT IS đặt tại tầng 20, 21 và 22 của tòa nhà Keangnam với tổng diện tích 8.200 m2. Đây cũng là mặt bằng văn phòng lớn nhất Việt Nam với mỗi tầng rộng 4.500 m2, trong đó diện tích sử dụng của mỗi tầng là 3.200 m2. Khoảng 1.600 cán bộ nhân viên đang làm việc tại đây. Chiến lược kinh doanh của FPT IS là đến năm 2018, doanh số Toàn cầu hóa đạt 200 triệu USD và sẽ có một FPT IS Global tương đương FPT IS Việt Nam.