Đây là lần thứ hai ngôi sao DJ Top 3 thế giới Hardwell đến với khán giả hâm mộ tại Việt Nam. Lần trước đến Việt Nam trong show diễn tại TP.HCM mang tên “ I am Hardwell” vào năm 2014 khi anh còn nắm giữ ngôi vương của dòng nhạc điện tử thế giới, Hardwell đã chia sẻ tình cảm đặc biệt với khản giản Việt Nam “Show diễn I AM HARDWELL 2014 tại T.P Hồ Chí Minh nằm trong top 03 show diễn tôi ưa thích nhất vòng quanh thế giới. Năng lượng của khán giả Việt Nam thật tuyệt vời, và tôi chưa bao giờ biểu diễn trước một số lượng lớn khán giả tập trung 100% vào âm nhạc của mình đến vậy”.



DJ Hardwell sẽ biểu diễn tại Việt Nam vào 20/5

Đêm diễn Hardwell by VinaPhone lần này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều bất ngờ khi toàn bộ không gian của Ecopark sẽ được lấp đầy bởi những set nhạc mới nhất do chính anh sáng tác và sản xuất dành cho khán giả Việt Nam. Bên cạnh đó, những hit đình đám của anh cũng được trình diễn dưới sự đầu tư kỹ lưỡng và giám sát khắt khe của các kỹ thuật viên chuyên nghiệp từ nước ngoài sẽ mang đến một không gian âm nhạc chưa từng có cho người hâm mộ tại Việt Nam. Hardwell xác nhận sẽ biểu diễn hơn 120 phút, vào tối thứ 7, ngày 20/5/2017 và Việt Nam là 1 trong 2 nước trong tour Châu Á năm nay. Đây là lần hiếm hoi anh biểu diễn lâu hơn thời lượng quen thuộc của mình khi công diễn Châu Á và cũng là lần đầu tiên một DJ nằm trong top 10 thế giới đến Việt Nam biểu diễn vào vào thứ 7 – thời điểm kim cương đối với các nghệ sỹ quốc tế khi đi lưu diễn.



Vinaphone sẽ là đơn vị đại diện tổ chức chương trình này

Theo đúng tiêu chuẩn cao nhất mà Hardwell đề ra, show diễn lần này được sản đầu tư và giám sát kĩ lưỡng bởi các chuyên gia đến từ Hà Lan nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng theo sát các lễ hội âm nhạc quốc tế, chắc chắn sẽ mang lại một trải nghiệm âm nhạc chưa từng có cho khán giả. Để toàn bộ người hâm mộ Việt Nam được tận hưởng không gian âm nhạc hiếm có, buổi diễn sẽ được phát trực tiếp trên kênh trực tuyến chính thức của VinaPhone nhằm đáp ứng nhu cầu theo dõi màn trình diễn cho khán giả trên toàn quốc.



Đại diện VinaPhone cho biết: Sau thành công của Martin Garrix by VinaPhone với hàng loạt kỷ lục về âm nhạc điện tử được xác lập, VinaPhone tiếp tục nỗ lực để lần nữa mang đến sự kiện âm nhạc điện tử đỉnh cao với Hardwell. Đây sẽ vừa là nơi các bạn trẻ được thoả sức giao lưu, bùng nổ, cũng sẽ là niềm tự hào rằng chúng ta luôn theo sát và trải nghiệm các trào lưu, nghệ sỹ hàng đầu thế giới ngay tại Việt Nam. Hardwell by VinaPhone với sự đầu tư kỹ lưỡng, đặt mục tiêu vì khán giả, sẽ là chương trình lớn nhất – hoành tráng nhất và bùng nổ nhất từ trước đến nay. Để làm được điều đó, VinaPhone cùng Connected Agency gửi đến thông điệp “từ lắng nghe đến bứt phá” để tìm hiểu, lắng nghe nguyện vọng của các bạn trẻ về chương trình mong muốn.







Theo chia sẻ từ ông Nguyễn Việt Anh, Nhà Sáng Lập của Connected Agency “Số lượng loa chúng tôi sẽ sử dụng là hơn 200 loa từ thương hiệu D&B nổi tiếng thế giới, mang âm thanh của những lễ hội đình đám như Ultra Music Festival hay Tomorrowland đến với Việt Nam. Số lượng hiệu ứng và pháo sử dụng trong đêm diễn của Hardwell cũng sẽ là chưa từng thấy ở Việt Nam”



Sự kiện sẽ bắt đầu từ 4h chiều và kéo dài hơn 8 tiếng đồng hồ đến khuya, với sự góp mặt của một tên tuổi DJ lớn khác trong Top 100 DJs thế giới, cũng như những gương mặt nghệ sĩ âm nhạc điện tử nổi tiếng trong nước. Hơn nữa, giới trẻ Hà Thành còn được tận hưởng một trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao bên những chai bia Tuborg mát lạnh để cùng bạn bè open for fun giữa ngày hè oi ả thường thấy của tháng 05. Đặc biệt hơn tại sự kiện lần này, khán giả sẽ có cơ hội tham gia nhiều trò chơi thú vị với quà tặng hấp dẫn và thưởng thức bia ngon tươi mới đến từ nhà tài trợ chính Tuborg. Bia Tuborg đại diện cho phong cách sống năng động và tinh thần luôn sẵn sàng “bùng nổ” và là chất xúc tác tuyệt vời không thể thiếu trong mọi lễ hội âm nhạc đẳng cấp quốc tế.



DJ Hardwell tên thật là Robbert van de Corput, sinh năm 1988 mang quốc tịch Hà Lan. Anh hiện đang đứng vị trí số 3 thế giới hiện nay theo như bảng xếp hạng Top 100 DJ thế giới của DJ’s Magazine. Những video trình diễn tại các lễ hội âm nhạc Tomorrowland hay Ultra của Hardwell đều đạt lượt view xấp xỉ 100 triệu người xem. Anh cũng từng cộng tác với những siêu sao hàng đầu thế giới như Rihanna hay Linkin Park cho các sản phẩm âm nhạc của họ.



Hardwell là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất và được đông đảo người yêu âm nhạc điện tử (EDM) trên thế giới biết đến với những bản hit đình đám trong nhiều năm qua như “Spaceman”, “Don’t stop the madness”, “Young Again”, “Live The Night”…. “Hardwell by VinaPhone” là chương trình âm nhạc đỉnh cao nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Vietnam Electronic Weekend by VinaPhone kéo dài trong 4 ngày 17, 18,19 và 20 tháng 5 năm 2017. Sau sự thành công vang dội của chuỗi sự kiện VEW 2016, VEW



2017 hiện đang được đánh giá là một trong những sự kiện âm nhạc điện tử (EDM) được mong chờ nhất năm nay.