Khi truy cập vào trang chủ của Apple tại địa chỉ Khi truy cập vào trang chủ của Apple tại địa chỉ https://www.apple.com/ , bạn sẽ thấy xuất hiện thông báo Access Denied (truy cập bị từ chối) kèm theo đó là câu thông báo bạn không có quyền truy cập vào trang web này. Tương tự như vậy khi người viết thử vào các dịch vụ như Apple Music hay iTunes thì cũng gặp thông báo tương tự.



Trang chủ Apple gặp sự cố không thể truy cập - Ảnh: MH

Trang web https://downdetector.com/ - một dịch vụ chuyên kiểm tra sự khả dụng của các website cũng thông báo rằng website Apple đang gặp sự cố, hiện tại đã có khoảng gần 300 người tại các nước Mỹ, Nhật, Úc và Anh báo cáo về việc Apple gặp vấn đề từ 9h15 phút sáng nay (12/9/2015).



Đã có vài trăm người báo cáo về sự cố kể trên - Ảnh: MH

Anh Lê Trung Hiếu cho biết: “Khi thử truy cập vào Apple Music hay iTunes để nghe nhạc và tải ứng dụng, tôi đã bắt gặp phải thông báo We could not complete your iTunes Store request khá khó chịu.” Tính đến thời điểm hiện tại, sự cố này vẫn còn xảy ra và phía Apple vẫn chưa đưa ra thông tin gì về vụ việc.



iTunes cũng gặp sự cố không thể tải ứng dụng - Ảnh: MH

MINH HOÀNG



Sự cố kéo dài đến khoảng 1 giờ trưa cùng ngày thì trang web mới truy cập lại được bình thường. Phía Apple cũng chưa công bố thông tin gì về sự cố trên.