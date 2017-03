(PLO) - Cluster là một giải pháp hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm ứng dụng chia sẻ hình ảnh/video riêng tư theo nhóm.

Câu hỏi:

Tôi có một nhóm bạn thân thường hay đi chụp ảnh vào mỗi dịp cuối tuần. Tuy nhiên, khi về thì tôi thường phải upload hình ảnh/video lên một trang lưu trữ, sau đó gửi link tải cho từng người nên rất mất thời gian. Có cách nào để chia sẻ hình ảnh và video theo nhóm riêng tư được không Kỷ Nguyên Số, để bạn bè tôi chỉ cần vô đó là có thể xem được? - (Email:letrunghieu19xx@gmail.com)

Trả lời:

Đầu tiên, bạn hãy tải về ứng dụng Cluster tại https://goo.gl/wxPbx9(iOS) hoặc https://goo.gl/FJ3qLg (Android), ở đây Kỷ Nguyên Số sẽ chỉ hướng dẫn trên iPhone, đối với các thiết bị Android khác, bạn chỉ cần thực hiện tương tự.

Để bắt đầu, người dùng cần phải đăng nhập vào ứng dụng bằng tài khoản Facebook, Google hoặc chọn Manual Signup để tạo một tài khoản mới (khuyên dùng).

Tiếp theo, bạn hãy nhấn Create new group,đặt tên cho nhóm rồi nhấn Next. Kế đến, bạn hãy mời những người muốn chia sẻ bằng cách chạm vào biểu tượng dấu cộng, nhập địa chỉ email, số điện thoại hoặc tên có trong danh bạ rồi nhấn Add person.

Bây giờ, bạn hãy lựa chọn loại dữ liệu muốn chia sẻ cho các thành viên trong nhóm thông qua mục What would you like to share, đơn cửnhưCamera, Photos, Videos hay các tập tin ghi chú, thêm vài lời mô tả rồi nhấn Done để chia sẻ.

Sau đó, bạn hãy nhấn Send Now để gửi lời mời tham gia Cluster và cả dữ liệu cho những người trong nhóm. Một khi người được mời lấy được dữ liệu, chương trình sẽ gửi thông báo đến cho bạn.

Cluster cũng là một một mạng xã hội tương tự Facebook với phần thông báo (Notifications) hiển thị tất cả các cập nhật của nhóm, những người thích hay bình luận trên dữ liệu của bạn. Mọi tập tin do bạn hay các thành viên khác tải lên đều nằm trong thẻ Gallery.

Ngoài ra, Cluster còn cho phép thêm các thành viên mới vào nhóm bằng cách truy cập vào Settings > Invite new members. Tương tự như vậy, người dùng hoàn toàn có thể tạo được nhiều nhóm chia sẻ cho nhiều mục đích khác nhau.

Mọi thắc mắc về cách sử dụng phần mềm, cũng như nếu bạn có câu hỏi gì thì có thể gửi email về địa chỉ kynguyenso@phapluattp.vn hoặc Fanpage của Kỷ Nguyên Số https://www.facebook.com/kynguyenso.plo.vn để được giúp đỡ. Chúc các bạn thành công!

TIỂU MINH