Với sự hỗ trợ của chương trình này, bạn có thể làm quen với người dùng khác đang sinh sống trong cùng địa phương hay có thể tìm kiếm và giao lưu với một nhóm người, một cộng đồng có cùng sở thích cá nhân.

Nếu là lần đầu tiên sử dụng, bạn cần phải đăng kí một tài khoản mới bằng địa chỉ email (khuyên dùng), số điện thoại hoặc kết nối bằng Facebook (Connect with Facebook). Sau đó, nhập vào các thông tin cá nhân (tên này không được trùng với người khác và sẽ được sử dụng làm LINK ID của bạn) cũng như lựa chọn hình ảnh đại diện và nhấn Next để bắt đầu. Ứng dụng sẽ hoạt động dựa trên vị trí hiện tại của bạn để tìm kiếm bạn bè, do đó bạn cần truy cập vào Settings > Location và bật nó lên.

Giao diện chính bao gồm 4 mục là Nearby (những người sử dụng LINK đang ở gần bạn), Moments (các status của mọi người), Messages (tin nhắn) và Contacts (danh sách bạn bè). Khi chạm vào tên của một người bất kì, bạn sẽ thấy xuất hiện các thông tin cá nhân cùng một số tùy chọn như Add friend (kết bạn), Chat (trò chuyện) và Block/Report (chặn người đó).

Phần Moments có cách thức hoạt động tương tự như News Feed của Facebook, qua đó, bạn có thể đăng các status, bình luận cũng như thể hiển sự yêu thích của mình. Ngoài những biểu tượng vui nhộn cơ bản, LINK còn hỗ trợ thêm một kho sticker mới cùng khả năng gửi tin nhắn thoại thông qua biểu tượng micro.

Để tìm kiếm bạn bè, bạn chuyển sang mục Contacts và chạm vào biểu tượng dấu cộng ở góc phải, sau đó nhập tên, số điện thoại hoặc LINK ID của người đó để chương trình bắt đầu tìm kiếm. Hơn thế nữa, nó còn cho phép bạn gia nhập các nhóm có cùng sở thích một cách dễ dàng thông qua mục Group.

Bạn đọc quan tâm có thể tải LINK tại địa chỉ https://goo.gl/EfDY31

LINH NHI