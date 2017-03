Facebook và Google đều lưu lại lịch sử tìm kiếm của người dùng để phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau, đơn cử như hiển thị quảng cáo, bán lại cho các bên thứ ba… Làm thế nào để ngăn chặn tình trạng trên?

1. Facebook

Đầu tiên, bạn hãy cài đặt tiện ích chặn quảng cáo Adblock Plus cho trình duyệt Chrome tại địa chỉ https://goo.gl/jRe77Z. Sau khi hoàn tất, bạn truy cập tiếp vào địa chỉ https://facebook.adblockplus.me/, nhấn nút add tại mục Block all Facebook annoyances để chặn toàn bộ quảng cáo trên News Feed và Sidebar.



Chặn quảng cáo, theo dõi thông tin bằng Adblock Plus. Ảnh: MINH HOÀNG

Ngoài ra, người dùng cũng có thể sử dụng Digital Advertising Alliance để ngăn không cho Facebook theo dõi và hiển thị quảng cáo thông qua lịch sử lướt web. Việc bạn cần làm là truy cập vào http://www.aboutads.info/choices/, kéo xuống bên dưới và đánh dấu chọn vào ô Facebook Inc, sau đó nhấn Submit your choice.



Đưa Facebook vào danh sách loại trừ. Ảnh: MINH HOÀNG

Cuối cùng, bạn có thể vô hiệu hóa việc thu thập thông tin thông qua phần cài đặt của Facebook tại địa chỉ https://www.facebook.com/settings?tab=ads, hãy chắc chắn rằng mục Ads on apps and websites off of the Facebook Companies đã được thiết lập là No.



Vô hiệu hóa quảng cáo thông qua các tùy chọn trên Facebook. Ảnh: MINH HOÀNG

2. Google

Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào trang cấu hình các vấn đề liên quan đến tài khoản cá nhân tại https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated, vô hiệu hóa tùy chọn Ads Personalization (quảng cáo dựa trên sở thích của bạn). Nếu xuất hiện thông báo, bạn hãy nhấn Exclude để loại trừ.



Tắt quảng cáo dựa trên sở thích cá nhân. Ảnh: MINH HOÀNG

Ngoài ra, người dùng cũng có thể vào https://myactivity.google.com/myactivity, đăng nhập bằng tài khoản tương ứng. Sau đó, bấm vào biểu tượng ba chấm ở góc trên bên phải và chọn Activity controls (điều khiển hoạt động). Việc bạn cần làm là vô hiệu hóa tùy chọn Web & App Activity (hoạt động web và ứng dụng), Location History (lịch sử vị trí), Voice & Audio Activity (hoạt động bằng giọng nói và âm thanh) và YouTube Search History (lịch sử tìm kiếm trên YouTube).



Google cho phép người dùng quản lý và theo dõi các hoạt động. Ảnh: MINH HOÀNG

Nhìn chung, chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn sẽ có thể hạn chế được việc Facebook và Google thu thập thói quen lướt web, ngăn chặn được quảng cáo và các trang web làm phiền khác.

MINH HOÀNG