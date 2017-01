(PLO) - Theo nghiên cứu mới của Kaspersky Lab, cứ 10 người thì lại có 1 người bóp méo sự thật trên Facebook để nhận được nhiều Like hơn.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng trong cuộc đua số lượng Like, nam giới có xu hướng không quan tâm đến vấn đề riêng tư. 1/10 (9%) nam giới sẽ đăng ảnh khỏa thân của mình, tỉ lệ này ở phụ nữ chỉ có 5% và 13% đăng ảnh bạn bè mặc đồ hở hang.





Để gây sự chú ý và đảm bảo nhận được lượng Like “khủng”, khoảng 1/10 (12%) người dùng giả vờ đang ở đâu đó hoặc làm việc gì đó nhưng sự thật không phải như vậy. Con số này ở nam giới là 14%, cho thấy nhiều người muốn được chú ý trên mạng xã hội hơn cuộc sống thật của mình.





Nghiên cứu cho thấy nam giới dễ bị ảnh hưởng bởi số Like họ nhận được trên mạng xã hội và trong cuộc “săn” Like này, họ có xu hướng tiết lộ những thông tin nhạy cảm về đồng nghiệp, bạn bè hoặc cấp trên hơn phụ nữ.

14% cho biết họ có thể sẽ tiết lộ những thông tin nhạy cảm về đồng nghiệp, con số này ở phụ nữ là 7%. 13% sẵn sàng đăng những thông tin riêng tư của cấp trên và 12% sẽ tiết lộ thông tin gây bẽ mặt bạn bè, tỉ lệ này ở phụ nữ là 6%.

Nam giới cũng sẽ thấy buồn khi không nhận được lượt Like như hi vọng, tỉ lệ này ở phụ nữ là 17%. Và 29% cũng thừa nhận họ sẽ buồn nếu những người họ quan tâm không Like bài đăng của họ.

Theo bác sĩ Astrid Carolus, Chuyên gia Tâm lý tại Đại học Würzburg thì “nam giới thường ít chú trọng vào mối quan hệ tốt đẹp ngoài xã hội mà thích mạo hiểm hơn”. Vì thế, 15% cho biết họ có thể sẽ đăng ảnh của bạn bè với sự tác động của chất cồn, tỉ lệ ở phụ nữ là 8%. 12% sẽ đăng ảnh của chính họ đang mặc đồ hở hang và 9% sẵn sàng đăng ảnh khỏa thân của chính mình, tỉ lệ này ở phụ nữ chỉ chiếm 5%.





Evgeny Chereshnev, Trưởng bộ phận Mạng xã hội, Kaspersky Lab tán đồng nhưng cũng cảnh báo rằng hành động mạo hiểm trên mạng xã hội sẽ đặt người dùng vào nguy hiểm. “Trong khi tìm kiếm sự công nhận của xã hội, người dùng đã không còn thấy ranh giới giữa những thứ có thể chia sẻ và thứ nên được giữ riêng tư."

Nghiên cứu cho thấy 58% người dùng cảm thấy không thoải mái và buồn bã khi bạn bè đăng hình ảnh mà họ không muốn công khai.

Nhìn chung, người dùng cần có hiểu biết nhiều hơn nữa về mạng và thông tin họ chia sẻ trên mạng xã hội và cài đặt phần mềm bảo mật trên thiết bị để tự bảo vệ mình và những người thân yêu trước các mối đe dọa trên Internet.





TIỂU MINH