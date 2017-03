Dưới đây là tám trang web mà bạn nên truy cập mỗi ngày để học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ, giúp tăng khả năng tư duy và phát triển trí thông minh.

1. Unplug the TV

Thay vì lãng phí thời gian ngồi xem TV, người dùng nên truy cập vào trang Unplug the TV (http://unplugthetv.com/) để học thêm nhiều điều mới mẻ. Trang web này cung cấp khá nhiều video hay ở mọi thể loại, đơn cử như khoa học-công nghệ, y khoa, đời sống… Để chuyển sang video tiếp theo, bạn chỉ cần bấm vào liên kết I want to watch something else.





2. Thesaurus

Thesaurus (http://www.thesaurus.com/) là trang web chuyên cung cấp các từ đồng nghĩa, khá hữu ích trong trường hợp bạn cần viết bài tiểu luận,… Người dùng chỉ cần gõ từ khóa vào khung tìm kiếm, ngay lập tức dịch vụ sẽ hiển thị một loạt từ đồng nghĩa và cách phát âm tương ứng, hỗ trợ mở rộng vốn từ trong giao tiếp.





3. Spreeder

Trang http://www.spreeder.com/ sẽ giúp bạn nâng cao kỹ năng đọc nhanh văn bản. Theo đó, bạn chỉ cần dán đoạn văn bản cần đọc vào khung, sau đó nhấn Spreed và làm theo hướng dẫn.





4. Duolingo

Duolingo (https://www.duolingo.com/) có lẽ là cái tên đã khá quen thuộc đối với nhiều người dùng Việt Nam. Ứng dụng hỗ trợ bạn học thêm các ngôn ngữ mới thông qua những trò chơi vui nhộn, cung cấp phương pháp dạy học mới lạ và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí.





5. Instructables

Đa số chúng ta thường có thói quen bỏ đi các vật dụng đã hư hoặc cũ, tuy nhiên bạn có biết rằng chỉ với vài mẹo vặt đơn giản, những vật dụng đó hoàn toàn có thể trở thành các món đồ hấp dẫn và đầy sáng tạo.

Trang http://www.instructables.com/ cung cấp hàng loạt ý tưởng để bạn biến những món đồ cũ trở nên thú vị hơn, dễ dàng chia sẻ với bạn bè trên khắp thế giới. Ngoài ra, bạn còn có thể tìm thấy nhiều công thức nấu ăn khá thú vị, cách trang trí nhà cửa, khu vườn, thủ công…





6. Khan Academy

Khan Academy (https://www.khanacademy.org/) cung cấp các video bài giảng về đủ thể loại và môn học, từ khoa học công nghệ, sức khỏe, học tập… và đặc biệt là mọi thứ đều hoàn toàn miễn phí.





7. Do It Yourself

Đây là trang web (http://www.doityourself.com/) không thể thiếu đối với các tín đồ yêu nghệ thuật và đam mê thủ công. Tất cả bài học đều cung cấp dưới dạng hình vẽ và mô tả chi tiết các bước thực hiện.

8. Digital Photography School

Đúng như tên gọi, trang web http://digital-photography-school.com/ cung cấp các bài viết giúp bạn nâng cao kỹ năng chụp ảnh, nơi các nhiếp ảnh gia chia sẻ kiến thức riêng cho cộng đồng.





Thay vì tốn thời gian lướt Facebook hoặc tán gẫu với bạn bè, người dùng nên tham khảo tám trang web trên để bổ sung kiến thức và học được nhiều điều mới mẻ.

