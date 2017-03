“People know people” (tạm dịch mọi người biết mọi người) là cách mà Facebook dùng để kết nối mọi người với nhau.

Omar Famuyide là một tên trộm ở Birmingham (Anh), ông đã bị một nạn nhân phát hiện ra trên Facebook nhờ tính năng People you may know (những người bạn có thể biết). Sau đó, cảnh sát đã giả vờ kết bạn và tìm cách tiếp cận Omar, trước khi bắt ông và kết án 17 năm tù cho hai tội danh cướp và sở hữu vũ khí trái phép.





Về cơ bản, tính năng People you may know sẽ giúp bạn có thể tìm được những người bạn cũ, người thân, đồng nghiệp… nhờ các mối liên kết chồng chéo. Đôi khi nó còn kiêm luôn cả chức năng cảnh báo trộm, tương tự trường hợp trên.

TIỂU MINH