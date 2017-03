1) Tắt trò chuyện với một số người cụ thể

Thay vì phải tắt hoàn toàn tính năng trò chuyện trên Facebook, người dùng chỉ cần nhấp vào biểu tượng bánh xe răng cưa ở góc dưới bên phải và chọn Advanced Settings. Đánh dấu vào ô Turn off chat for only some friends rồi nhập vào tên những người bạn muốn ẩn nick vào đây và lưu lại. Kể từ bây giờ, những người nằm trong danh sách này sẽ không bao giờ biết được lúc nào bạn đang online Facebook thật sự.

2) Chia sẻ bài viết có chọn lọc

Thay vì chia sẻ thông tin một cách công khai, bạn chỉ nên chia sẻ các bài viết theo một nhóm đối tượng cụ thể bằng cách gắn thẻ (Tag) hoặc gửi tin nhắn riêng. Tuy nhiên, nếu số lượng người muốn gửi quá nhiều, bạn có thể tạo riêng một danh sách nhỏ (List) chẳng hạn như cha mẹ, đồng nghiệp, bạn bè… để thuận tiện hơn.

Theo đó, trước khi đăng bài, bạn hãy nhấp vào biểu tượng Trái đất (Public) và chọn Custom. Tại mục Share with, bạn chỉ cần nhập vào tên hoặc danh sách những người muốn chia sẻ bài viết rồi kích Save Changes để lưu lại, hoặc nhập tên những người mà bạn không muốn họ xem được vào khung Don’t share with.

3) Thay đổi mối quan hệ bí mật

Để thay đổi tình trạng quan hệ một cách bí mật, bạn hãy vào trang Facebook cá nhân và chọn vào tab About > Family and Relationships. Kích vào nút Edit tại mục Relationship và chọn lại tình trạng quan hệ hiện tại, sau đó lựa chọn nhóm người cần chia sẻ rồi lưu lại.

MINH HOÀNG