(PLO) - Sau sự cố ở sân bay, Athena đã tiến hành mở các lớp dạy và tư vấn miễn phí về an ninh mạng nhằm nâng cao kĩ năng tự bảo vệ của mỗi người.

Trong thời gian qua, đã có khá nhiều cơ quan, tổ chức bị tin tặc tấn công, đánh cắp dữ liệu hoặc cài mã độc vào hệ thống. Việc này gây thiệt hại nhiều về uy tín, bí mật kinh doanh, tài chính...





Do đó, để tránh trường hợp "mất bò mới lo làm chuồng", Trung tâm đào tạo an ninh mạng Athena đã mở các lớp dạy an ninh mạng miễn phí, liên quan đến các vấn đề bảo mật khi giao dịch trực tuyến, nguy cơ mã độc trên smartphone, bảo mật các ứng dụng cá nhân như email, tài khoản online…



Bạn đọc quan tâm có thể đăng kí trực tiếp tại địa chỉ 92 Nguyễn Đình Chiểu, Dakao, Q.1, TP.HCM hoặc liên hệ qua số điện thoại 0907879477 - 0943200088. Nếu ở xa, bạn có thể học online qua địa chỉ http://hoctructuyen.athena.edu.vn

Ngoài ra, Athena cũng hỗ trợ tư vấn và cảnh báo rủi ro bảo mật miễn phí cho từng doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp có thể được cảnh báo về nguy cơ mất dữ liệu, bị cài phần mềm gián điệp, tin tặc xâm nhập vào hệ thống..

