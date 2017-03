Chúng ta thường nói thời gian là tiền bạc nhưng đáng tiếc là với những người yêu thích Apple ở Ấn Độ, họ vừa mất nhiều thời gian chờ đợi so với một số thị trường trong khi giá bán cũng cao hơn đáng kể.

Ngoài việc được tiếp cận iPhone 6s và 6s Plus muộn hơn nhiều thị trường khác tới ba tuần, mức giá của bộ đôi iPhone mới này ở Ấn Độ cũng cao hơn nhiều quốc gia khác. Cụ thể, giá iPhone 6s ở nước này là 62.000 rupee với bản 16GB, tương đương với 955 USD, 1.310 đô la Úc và 620 bảng Anh. Còn phiên bản iPhone 6s Plus dung lượng 128GB có giá 92.000 rupee, quy đổi tương ứng là 1.415 USD, 1.950 đô la Úc và 925 bảng Anh.

Bảng giá iPhone 6s và 6s Plus chính hãng ở Ấn Độ.

Trong khi đó, bản iPhone 6s 16GB có giá 649 USD ở Mỹ, 1.079 đô la Úc ở Úc và 540 bảng ở Anh. Điều này có nghĩa là người Ấn Độ phải trả cao hơn 306 USD so với người Mỹ, 231 đô la Úc so với người Úc và 80 bảng so với người Anh.

Tương tự, người Mỹ phải trả 949 USD cho bản iPhone 6s Plus dung lượng 128GB, rẻ hơn 466 USD so với giá dành cho thị trường Ấn Độ. Ở Úc, phiên bản này có giá 1.490 đô la Úc, rẻ hơn 460 đô la Úc so với giá ở Ấn Độ trong khi đó giá ở Anh là 790 bảng, cũng rẻ hơn 135 bảng so với giá dành cho người Ấn Độ.

Trước đó khi iPhone 6s và 6s Plus chưa được bán tại Ấn Độ thì Pháp là nơi bán hai điện thoại iPhone mới này đắt nhất, với chiếc iPhone 6s bản 16GB có giá tới 845 USD.

Sau khi được bán ra ở 12 nước (Mỹ, Úc, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Hong Kong, Nhật, New Zealand, Puerto Rico, Singapore và Anh) vào ngày 25-9, bộ đôi iPhone 6s và 6s Plus sẽ được mở bán thêm 57 thị trường nữa trong tháng 10, đáng tiếc là chưa có Việt Nam.

Theo NHM (Cnet / VnReview)