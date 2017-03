Trang Business Insider vừa liệt kê 8 hiểu lầm phổ biến, đáng chú ý nhất của người dùng công nghệ tại thời điểm này, từ việc máy tính Mac không thể bị nhiễm virus cho đến camera càng nhiều chấm thì chụp ảnh càng đẹp.

1. Máy tính Mac không thể bị nhiễm virus

Đúng thế, máy tính Apple cũng không thể miễn nhiễm trước phần mềm phá hoại, virus, Trojan, hệt như PC vậy. Apple từng quảng cáo hùng hồn rằng sản phẩm của họ không yếu đuối trước virus như PC, nhưng trên thực tế đã phải nhanh chóng đổi lại chiến dịch marketing sau khi một Trojan được phát hiện lây nhiễm cho hàng ngàn máy tính Mac vào năm 2012.

2. Chế độ duyệt web Private/Incognito có thể giúp bạn ẩn danh

Nhiều người nhầm tưởng rằng chế độ duyệt web riêng tư đồng nghĩa với ẩn danh. Nếu như bạn đang sử dụng Ingognito Mode trong Google Chrome hoặc Private Browsing trong Safari, chỉ đơn giản là trình duyệt sẽ không lưu lại lịch sử lướt web, không sao chép các website đánh dấu hay tự động đăng nhập vào các tài khoản truy cập của bạn mà thôi. Danh tính của bạn sẽ không được che giấu một chút nào cả.

3. Để điện thoại sạc cả đêm sẽ gây hỏng pin

Rất nhiều người có thói quen cắm sạc cả đêm, sau khi pin đã đầy 100%. Một số trang bào từng cảnh báo rằng việc này sẽ gây tổn hại cho tuổi thọ pin nhưng trên thực tế, cho đến giờ vẫn chưa có bất cứ bằng chứng nào về nhận định này cả. Các đời smartphone hiện đại đều sử dụng pin lithium-ion, là một công nghệ đủ thông minh để ngắt sạc khi pin đầy.

4. Camera càng nhiều chấm thì chụp ảnh càng đẹp

Một camera 12MP thì khác gì với một camera 8MP? Hóa ra là không nhiều như bạn tưởng. Chất lượng của một bức ảnh chụp được quyết định bởi mức độ ánh sáng mà bộ cảm biến hình ảnh (sensor) thu nhận được. Thường thì sensor lớn hay đi kèm với điểm ảnh lớn và điểm ảnh càng lớn thì ánh sáng hấp thụ được càng nhiều. Do đó, chính kích cỡ của điểm ảnh mới có ý nghĩa chứ không phải là số "chấm" mà các hãng điện thoại vẫn lấy ra để dụ người dùng.

5. Đừng sạc điện thoại trừ phi pin chỉ còn vài %

Đây cũng lại là một kinh nghiệm rỉ tai sai toét nữa về pin lithium-ion. Việc bạn cắm sạc điện thoại khi pin vẫn còn nhiều chẳng hại gì cả mà có khi còn tốt hơn cho pin. Mỗi cục pin luôn có số lượt sạc nhất định trước khi suy yếu dần. Lượt sạc được tính là sạc đầy pin lên mức 100%, do đó, lý do thực sự khiến cho thời lượng pin bị tụt nhanh ở máy cũ đi là vì nó đã tiệm cận đến giới hạn lượt sạc chứ không phải vì bạn cắm sạc lúc điện thoại vẫn còn 50% pin.

6. Với smartphone thì màn hình càng phân giải cao càng xịn

LG G3 sở hữu màn hình QHD



Nhiều người đã khẳng định rằng, đến một ngưỡng nào đó thì độ phân giải màn hình không còn có ý nghĩa trên smartphone nữa. Các chuyên gia về thị giác cũng nhấn mạnh rằng, mắt người không thể nhận biết được sự khác biệt khi màn hình đạt mật độ điểm ảnh trên 300 ppi. Đầu năm nay, LG ra mắt mẫu smartphone QHD đầu tiên của hãng (G3) với độ phân giải lên tới 2560 x 1440p. Đây là độ phân giải cao hơn nhiều so với các smartphone đầu bảng hiện hành khác, vốn chỉ dừng lại ở màn hình 1920 x 1080p. Nhưng không ai rõ QHD có thật sự khác biệt so với Full HD hay không. Đó là lý do vì sao mà Apple chỉ chú tâm vào độ sáng của màn hình hơn là chạy đua tăng độ phân giải cho iPhone.

7. Dùng sạc iPad cho iPhone là không tốt

Trang web chính thứ của Apple nói rằng cục sạc 12 watt của iPad có thể sạc được cả iPhone lẫn iPad. Tuy nhiên, Steve Sandler, nhà sáng lập kiêm Giám đốc công nghệ của hãng AEi Systems tuyên bố rằng nếu bạn sử dụng sạc 12 watt này thường xuyên để sạc iPhone, về lâu dài sẽ gây tổn hại cho pin. Tất nhiên, sẽ phải mất một năm để bạn nhận ra sự thay đổi về hiệu suất pin, do đó nếu thỉnh thoảng bạn có "xài tạm" sạc iPad thì cũng không vấn đề gì.

8. Không nên ngày nào cũng tắt máy tính

Dù nhiều người tin rằng tắt máy tính mỗi tối là việc không tốt thì sự thật lại hoàn toàn trái ngược: máy tính của bạn nên được tắt thường xuyên. Bạn dễ dàng rơi vào thói quen để laptop ở chế độ ngủ vì nó tiện lợi hơn mỗi khi bật lại, nhưng như Lifehacker đã chỉ ra, việc tắt máy khi không dùng đến sẽ giúp bảo toàn nguồn điện là các linh kiện máy tính cũng phải chịu ít áp lực hơn, hệ quả là tuổi thọ và độ bền của chúng sẽ cao hơn.

Theo T.C (VNN)