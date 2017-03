iPhone 5S đang là sản phẩm đầu bảng của Apple tại thời điểm này và vẫn bán chạy như tôm tươi dù cho thời điểm công bố iPhone 6 đã cận kề. Nhưng điều đó không có nghĩa là con dế này hoàn hảo không tì vết. So với các đối thủ đồng hạng, iPhone 5S vẫn có nhiều điểm đuối hơn một cách khó hiểu.

1. Không hỗ trợ thẻ nhớ SD

Cho tới nay, dung lượng bộ nhớ tối đa của iPhone vẫn chỉ dừng lại ở 64GB. Nhưng với tần suất chụp ảnh, quay phim của người dùng hiện nay, hiển nhiên là họ rất mong muốn Apple sẽ bổ sung thêm khe cắm thẻ nhớ SD. Chỉ có điều, Táo khuyết chưa thể hiện bất cứ dấu hiệu nào là họ sẽ chiều lòng người dùng cả.

2. Không hỗ trợ NFC

Thay vì tích hợp công nghệ NFC thẳng vào iPhon, Apple lại buộc người dùng sử dụng hệ thống Passbook. Dù Passbook có thể đảm đương một số tác vụ giống NFC nhưng chắc chắn, công dụng của NFC rộng hơn rất nhiều. Ngoài việc thanh toán di động, NFC còn cho phép bạn chia sẻ nội dung giữa các thiết bị chỉ bằng cách áp lưng chúng vào nhau.

3. Một giải pháp texting cải tiến trên bàn phím như Swype

Swype cho đến nay vẫn là đặc quyền của riêng smartphone Android. Thay vì kỳ cạch gõ từng chữ một trên bàn phím, bạn có thể kéo trượt ngón tay trên các ký tự và kết quả là tin nhắn sẽ được soạn nhanh hơn rất nhiều.

Một tin mừng là hệ điều hành mới iOS 8 sẽ cho phép người dùng cài đặt các bàn phím của bên thứ ba như Swype.

4. Phiên bản 128 GB

iPod Classic được trang bị dung lượng lên tới 160GB mà không một người dùng nào than thở là bộ nhớ đó quá thừa thãi cả. Trên thực tế, họ nhanh chóng lấp đầy chiếc máy yêu thích của mình bằng các file ca nhạc và video. Giờ đây, khi rất nhiều người thay thế iPod bằng iPhone, họ tất yếu sẽ đòi hỏi iPhone phải có dung lượng bộ nhớ tương đương với iPod Classic.

5. Cáp nối không độc quyền

Không ai hiểu được vì sao iPhone lại không thể sử dụng cổng USB thông thường và cáp USB chuẩn để đồng bộ dữ liệu. Bạn buộc phải dùng cáp Lightning độc quyền của Apple để sạc hay kết nối với điện thoại.

6. Cổng Micro-HDMI

Một lần nữa, nếu như muốn lấy video ra khỏi điện thoại, bạn sẽ buộc phải sử dụng một adapter đặc biệt hoặc sở hữu Apple TV giá 99 USD. Một số smartphone Android sử dụng cổng micro-HDMI cho phép bạn đấu đường cáp thẳng từ máy tính bảng sang màn hình TV. Lựa chọn này hiển nhiên là tiện lợi và tiết kiệm hơn nhiều cho người dùng.

7. Pin thay được

Thời lượng pin của iPhone khá tệ, nhất là với những ai có nhu cầu sử dụng điện thoại liên tục. Mong muốn có thể thay được cục pin đã cạn khô đó bằng một cục pin khác, đang ở trạng thái sạc đầy là hết sức chính đáng, nhưng lại không được Apple đáp ứng.

8. Pin dung lượng lớn

So với các model iPhone trước đây thì iPhone 5s đã có cải tiến hơn về pin. Tuy nhiên, do kích cỡ của iPhone nhỏ hơn đáng kể so với các smartphone đối thủ nên việc bị hạn chế về không gian là không thể tránh khỏi. Hy vọng rằng iPhone 6, với sự thay đổi về kích cỡ, sẽ được trang bị pin lớn hơn.

Theo Y Lam (VNN)