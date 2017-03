Đa số smartphone khi bán ra thị trường đều được cài sẵn rất nhiều ứng dụng đi kèm, đơn cử như tin nhắn, trò chơi, giải trí và các ứng dụng mua sắm. Tuy nhiên, phần nhiều trong số đó đều rất ít được sử dụng, khiến dung lượng lưu trữ trên máy bị chiếm dụng, tốn pin…

1. Facebook

Không có gì ngạc nhiên khi Facebook lại chiếm vị trí đầu tiên trong danh sách. Với hơn 1,65 tỉ người sử dụng hàng ngày, Facebook đã trở thành mạng xã hội lớn nhất thế giới, cho phép bạn cập nhật thông tin và giữ liên lạc với bạn bè trên khắp thế giới. Tuy nhiên, đây cũng chính là một trong những ứng dụng “ngốn” pin hàng đầu trên smartphone.

Việc gỡ bỏ ứng dụng khỏi smartphone dường như là điều không thể đối với các tín đồ Facebook. Do đó, để hạn chế tối đa lượng pin tiêu thụ, bạn có thể hạn chế ứng dụng làm mới nội dung ở chế độ nền bằng cách vào Settings > General > Background Apps Refresh, sau đó vô hiệu hóa tùy chọn Facebook hoặc đăng nhập tài khoản Facebook thông qua trình duyệt.





2. Google Chrome

Mặc dù sinh sau đẻ muộn nhưng Chrome hiện tại đang là trình duyệt có lượng người dùng đông nhất thế giới. Bên cạnh đó, nó còn nổi tiếng với khả năng “ngốn” RAM và pin smartphone, máy tính.

Nếu muốn tiết kiệm pin, bạn nên chuyển sang sử dụng trình duyệt Safari thay vì Google Chrome, đơn giản vì Apple đã làm rất tốt việc tối ưu hóa phần cứng và phần mềm trên iPhone.





3. Messenger

Cùng với Facebook, Messenger cũng lọt vào danh sách các ứng dụng “ngốn” pin và nên gỡ bỏ khỏi iPhone. Theo báo cáo cuối năm 2015 của AVG, danh sách 10 ứng dụng ngốn pin nhiều nhất gồm có Android Firmware Updater, Beaming Service của Samsung, SecurityPolicyUpdater, ChatON Voice & Video Chat, Google Play Services, Facebook, BBM, WhatsApp Messenger, Weather & Clock Widget Android, WeChat.

4. Twitter

Twitter là mạng xã hội lớn thứ hai chỉ sau Facebook, được sử dụng nhiều tại Mỹ và các nước châu Âu. Nếu muốn tiết kiệm pin, bạn nên tắt ứng dụng sau khi đã sử dụng hoặc hạn chế Twitter hoạt động trong chế độ nền (Settings > General > Background Apps Refresh).

5. Google Maps

So với các ứng dụng bản đồ như HERE WeGo (HERE Maps), Maps (Apple)… Google Maps tỏ ra vượt trội hơn về tính năng và độ chi tiết trên bản đồ. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi nó tiêu thụ nhiều pin hơn so với các ứng dụng khác.





6. Skype

Skype không chỉ “ngốn” pin, nó còn là ứng dụng nặng nhất trong bài thử nghiệm này kể cả khi bạn đã hạn chế việc hoạt động ở chế độ nền.

Do vậy, nếu thật sự không cần thiết, bạn hãy gỡ bỏ ứng dụng khỏi iPhone, đồng thời thuyết phục gia đình, bạn bè, đồng nghiệp chuyển sang sử dụng iMessage, FaceTime hoặc Google Duo.

Lưu ý, vì đây là những thử nghiệm thực tế, nên thực tế của bạn có thể sẽ khác với kết quả trong danh sách (mức độ sử dụng, thời gian bật/tắt Wi-Fi, độ sáng màn hình…).

TIỂU MINH