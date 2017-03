Công ty An ninh mạng Bkav vừa hoàn tất chương trình nghiên cứu hiện trạng các lỗ hổng website được thực hiện trên quy mô toàn cầu. Một trong các kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ an ninh của hệ thống các website Việt Nam tuy ở mức trung bình so với khu vực nhưng thấp so với thế giới.