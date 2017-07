Trong quá trình sử dụng email, hẳn là sẽ có đôi lần bạn nhập sai địa chỉ dẫn đến việc gửi nhầm thông tin cho người khác. Việc này đặc biệt nghiêm trọng nếu đó là hợp đồng kinh doanh của công ty, hình ảnh cá nhân…





Nếu đang sử dụng Outlook (tài khoản Exchange), bạn có thể lấy lại email đã gửi bằng cách bấm vào mục Send Items và chọn email cần lấy lại. Trong cửa sổ mới hiện ra, người dùng chỉ cần kích vào nút Actions trên thanh menu và chọn Recall This Message. Lúc này, bạn sẽ có hai lựa chọn cho việc thu hồi, đơn cử như xóa email hoặc thay thế bằng một email mới.





Nếu đang sử dụng Gmail trên nền web, bạn hãy mở hộp thư đến, bấm vào biểu tượng bánh xe răng cưa ở góc trên bên phải và chọn Settings. Đánh dấu vào tùy chọn Enable Undo Send và chọn mốc thời gian cao nhất là 30 giây, sau đó kéo xuống cuối trang và nhấn Save Changes để lưu lại các thiết lập.





Kể từ lúc này, mỗi khi gửi email hoàn tất, bạn sẽ thấy xuất hiện dòng thông báo Your message has been sent. Undo - View vessage, cho phép người dùng lấy lại email thông qua tùy chọn Undo.





MINH HOÀNG