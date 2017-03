(PL)- Cuộc chiến chạy đua nới rộng màn hình smartphone chưa dừng lại dù hiện tại đã có rất nhiều chiếc smartphone to như máy tính bảng.

Một trong những tiêu chí chính để người tiêu dùng chọn mua một chiếc smartphone là cái màn hình hiển thị. Và người ta săm soi cái màn hình đó nhìn ngang ngó dọc, nhìn trên ngó dưới đủ chiều, đủ kiểu. Bởi vậy cuộc đua về màn hình giữa các nhà sản xuất thiết bị mới ngày càng đa dạng, hấp dẫn và đầy gay gắt.

Càng lúc càng… to

Các công nghệ mạng di động ngày càng nhanh, cấu hình phần cứng thiết bị ngày càng mạnh, nhu cầu giải trí trên Internet ngày càng rộng lớn…, tất cả khiến người ta cần smartphone có màn hình lớn hơn trước. Đặc biệt là xu hướng sử dụng thay đổi khi người ta dùng thiết bị di động để làm nhiều tác vụ mà trước kia máy tính xách tay mới làm được. Nói tóm lại, màn hình smartphone không thể nhỏ giống như ở điện thoại chức năng (feature phone) chỉ có chức năng gọi điện thoại và nhắn tin SMS.

Trước áp lực của thị trường và sự thay đổi của thị hiếu tiêu dùng, ngay cả “ông lớn” Apple vốn tự tạo một lối đi riêng cho mình cũng đã bị lôi cuốn vào cuộc đua cơi nới màn hình. Sau một thời gian dài chỉ trung thành với màn hình nhỏ, mãi tới năm 2014 Apple mới chịu chung sống với màn hình lớn nhưng cẩn thận khi cho ra hai phiên bản khác nhau là iPhone 6 với màn hình 4.7 inch (750 x 1334 pixel) và iPhone 6 Plus với màn hình 5.5 inch (1080 x 1920 pixel). Hồi tháng 4-2015, CEO Tim Cook của Apple đã luôn miệng nhấn mạnh tới việc có nhiều người đã chuyển từ Android sang iOS sau khi Apple chấp nhận iPhone màn hình lớn.





Trong khi đó ở bên Android, thiên hạ vung tay quá trán với những chiếc smartphone có màn hình “khủng”. Như Samsung có dòng Galaxy Note, mới nhất là Note 5 có màn hình tới 5.7 inch. Hồi tháng 9-2015, Sony đưa ra dòng Xperia X5 có màn hình 5.2 inch. Những smartphone có màn hình 6 inch như Asus Zenfone 6, Huawei Ascend Mate 7,… Vượt qua cái ngưỡng 6 inch có Samsung Galaxy Mega ra đời tháng 4-2013 với màn hình 6.3 inch. Chưa dừng lại ở đó, hồi đầu tháng 9-2015 Lenovo đã đưa ra hai mẫu smartphone Phab có màn hình 6.8 inch và Phab Plus 6.98 inch.

Thậm chí nếu gọi thiết bị di động thông minh nào có thể gọi điện thoại được là smartphone thì từ vài năm nay trên thị trường đã có những chiếc smartphone có màn hình 7 inch như Huawei Mediapad X1, những thiết bị của Samsung, Asus,… Bây giờ thậm chí có cả những “smartphone” có màn hình 8 inch.

“Bự” chưa chắc đã tiện

Chắc chắn cuộc đua màn hình smartphone về kích thước sẽ có lúc phải dừng lại theo mệnh lệnh của chính người tiêu dùng. Bởi mỗi người có nhu cầu, thị hiếu khác nhau và không phải tác vụ nào cũng thích hợp với màn hình lớn. Vấn đề chính và phổ biến của cái màn hình smartphone quá lớn là khó cầm nắm và bị cấn khi bỏ túi quần.

Trở lại chuyện Apple. Vào tháng 9-2014, khi Apple đưa ra iPhone 6 với màn hình 4.7 inch, lớn hơn 0.7 inch so với màn hình của iPhone 5S, trong lúc những người lâu nay chờ iPhone màn hình lớn khoái chí, một số không ít iFan lại phản ứng, muốn có một iPhone nhỏ nhắn gọn gàng. Cũng có một số không muốn chi thêm tiền để có màn hình lớn hơn (iPhone 5.5 inch đắt hơn iPhone 4.7 inch tới 100 USD). Đó là lý do mà sang năm 2015, trước khi Apple công bố thế hệ iPhone mới vào tháng 9, trên mạng đã có nhiều đồn đoán sẽ có phiên bản iPhone 6C trở lại màn hình 4 inch. Nhưng rốt cuộc Apple vẫn giữ màn hình 4.7 inch cho iPhone 6S và 5.5 inch cho iPhone 6S Plus.

Chứng cứ thể hiện sự chọn lựa của người tiêu dùng chính là số lượng thiết bị bán ra. Theo trang Uswitch (7-2015), số lượng bán ra của iPhone 6 với màn hình nhỏ hơn cao gấp bảy lần iPhone 6 Plus. Còn theo kênh truyền hình Mỹ CNBC, vào tháng 11-2014, tức hai tháng sau khi ra mắt, iPhone 4.7 inch chiếm 80% số lượng iPhone 6/6 Plus bán ra trên thế giới và iPhone 5.5 inch chiếm 20% còn lại.

Theo ý riêng của tôi, màn hình chuẩn của smartphone nên ở 5 inch hay nhỉnh hơn một chút với độ phân giải full HD. Bên cạnh đó cũng nên có những model màn hình lớn hơn tới 7 inch là tối đa dành cho những người có nhu cầu.

Ranh giới bị phá bỏ Theo một tiêu chuẩn bất thành văn trước đây, để có thể phân biệt các loại hình thiết bị di động, thiết bị có màn hình dưới 5.5 inch là smartphone, từ 5.5 inch tới 6.99 inch là phablet (thiết bị lai giữa smartphone và tablet) và từ 7 inch tới 10 inch là tablet. Nhưng rõ ràng hiện đang có sự nhập nhằng giữa phablet và tablet.

