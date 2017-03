(PL)- Các chiêu lừa như vẽ chibi, khuyến mãi hay thậm chí là sử dụng link Facebook giả để đánh cắp tài khoản người dùng đang trở thành vấn nạn trên mạng xã hội.

Các cuộc tấn công trên Facebook và một số mạng xã hội khác nhằm đánh cắp tài khoản, đặc biệt là trên các thiết bị di động đang là nỗi lo lớn. Tuy nhiên, nếu biết cách thì chỉ cần một vài thiết lập, người dùng vẫn có thể tự bảo vệ mình.

Thiết lập bảo vệ ngay trên Facebook

Điều ít người biết là thực tế tính năng Security của Facebook có nhiều cơ chế bảo vệ cho người dùng, chỉ cần kích hoạt các cơ chế này thì người dùng sẽ không còn lo mất tài khoản.

Đầu tiên, bạn truy cập vào phần Settings > Security của Facebook để kích hoạt thêm một số lớp bảo vệ cho tài khoản. Dưới đây là các tính năng mà người dùng nên quan tâm để thiết lập sử dụng.

- Login Notifications (thông báo đăng nhập): Khi tính năng này được bật, Facebook sẽ gửi cảnh báo khi tài khoản của bạn được truy cập từ một máy tính, smartphone mà bạn chưa từng sử dụng trước đây. Để kích hoạt, bạn nhấn vào nút Edit ở góc phải, đánh dấu chọn vào một trong hai phương thức mà nó hỗ trợ rồi nhấn Save Changes để lưu lại.

- Login Approvals (xét duyệt đăng nhập): Tính năng này cho phép bạn dùng điện thoại để làm lớp bảo mật bổ sung, ngăn chặn người khác đăng nhập vào tài khoản. Việc bạn cần làm là đánh dấu chọn vào ô Require a security code to access my account from unknown browsers > Get Started. Tại bước lựa chọn thiết bị, bạn nên chọn là Other > Continue, sau đó chọn mã quốc gia, nhập số điện thoại thường dùng rồi nhấn Continue một lần nữa.

Người dùng có thể tự bảo vệ mình qua các thiết lập bảo vệ trên Facebook.

Lúc này, Facebook sẽ gửi một mã bảo mật đến điện thoại của bạn, hãy sử dụng nó để nhập vào hộp thoại xác nhận. Cuối cùng, đánh dấu chọn vào ô No thanks, require a code right away > Close. (Lưu ý, nếu trước đó bạn đã thiết lập số điện thoại thì không cần phải làm các bước này.)

- App Passwords (mật khẩu ứng dụng): Tính năng này cho phép bạn dùng mật khẩu đặc biệt để đăng nhập vào các ứng dụng như Skype, Xbox, Spotify… thay vì phải dùng mật khẩu Facebook. Để sử dụng, bạn kích vào liên kết Generate App Passwords, gõ tên ứng dụng cần xài rồi nhấn Generate Password. Một mật khẩu ngẫu nhiên sẽ được tạo ra, bạn cần lưu lại nó để đăng nhập vào ứng dụng đó cho các lần sau.

- Trust Contacts (số liên lạc đáng tin cậy): Mục này cho phép bạn chọn ba hoặc năm người bạn đáng tin cậy, để sau này nếu tài khoản có lỡ bị khóa thì còn có thể lấy lại được. Tính năng khá đơn giản nhưng hiệu quả rất cao.

- Trusted Browsers (những trình duyệt đáng tin cậy): Mục này sẽ hiển thị các trình duyệt bạn hay sử dụng để đăng nhập vào Facebook, nếu thấy mục nào không xác định hoặc không rõ ràng, bạn có thể nhấn vào nút Remove để loại bỏ. Tương tự như vậy, mục Where You’re Logged In sẽ liệt kê những vị trí bạn thường đăng nhập, nếu thấy các vị trí nào lạ, hãy nhấn End Activity để xóa bỏ phiên đăng nhập đó.

Bảo mật bằng phần mềm

Đôi khi việc mất tài khoản cũng một phần do sự bất cẩn của người dùng khi truy cập vào các liên kết không rõ ràng. Để hạn chế việc này, bạn có thể sử dụng thành phần mở rộng WOT cho trình duyệt và ứng dụng ESET Social Media Scanner chuyên dành bảo mật cho mạng xã hội.

- WOT (https://www.mywot.com/en/download): chỉ đơn giản là cho bạn thấy uy tín của các trang web bằng màu sắc khi thực hiện tìm kiếm bằng Google, Yahoo!, Bing hoặc bất kỳ công cụ nào khác. Nó sẽ tiến hành xếp hạng và đánh giá các trang web dựa trên những cung cấp của hàng triệu người dùng để cảnh báo các trang web độc hại, các mối đe dọa kỹ thuật khác mà bạn có thể gặp phải.

- ESET Social Media Scanner (http://goo.gl/5L5mEP): Đầu tiên, bạn lựa chọn tài khoản mạng xã hội cần bảo vệ, cấp quyền cho phép ứng dụng truy cập vào các thông tin cá nhân. Sau khi hoàn tất, bạn nhấn vào nút Bắt đầu quét hồ sơ, nên đánh dấu chọn vào ô Kiểm tra hồ sơ của bạn bè và Gửi kết quả quét đến email rồi hãy nhấn Quét ngay. Bên cạnh các tính năng mà nó cung cấp, bạn còn có thể thay đổi lại một số phần cài đặt của tài khoản thông qua thẻ Trung tâm Bảo mật chỉ với vài bước đơn giản.

Cài phần mềm chống virus cho mạng xã hội Ngoài những phương pháp trên thì người dùng nên cài đặt thêm các ứng dụng bảo mật khác cho máy tính và thiết bị di động, điển hình là Malwarebytes Anti-Malware, Norton IS,… các ứng dụng này có khả năng phát hiện ra các hiểm họa trên Facebook.

MINH HOÀNG