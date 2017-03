(PLO)- Hiện nay trên thị trường tràn ngập hàng loạt sản phẩm chống trộm xe máy kèm theo thiết bị định vị được giới thiệu giúp “bảo vệ kép” thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Liệu các sản phẩm này có thực sự cần thiết?

Các sản phẩm định vị xe máy hiện nay đều có 3 bộ phận chính: chip định vị, bộ xử lý và bộ truyền tải dữ liệu. Thiết bị sau khi lắp đặt vào xe máy và kích hoạt thành công sẽ xác định vĩ độ, kinh độ và độ cao của xe. Thông tin này được bộ xử lý thu thập và tiếp tục mã hoá gửi về hệ thống lưu trữ (server) thông qua bộ truyền tải dữ liệu. Tại đây các thông số mã hoá của tên phương tiện, vận tốc, vị trí hiện tại, tình trạng tắt/mở máy sẽ được thể hiện cụ thể thông qua phần mềm quản lý thiết bị định vị dưới dạng bản đồ thân thiện với người xem hơn. Tất cả các thiết bị định vị đều sử dụng bộ truyền tải dữ liệu viễn thông 3G với thẻ sim và chip kết nối.





Nguyên lý hoạt động của một thiết bị định vị xe máy

Tuỳ vào nhà cung cấp, hệ thống quản lý thiết bị định vị sẽ được cung cấp trên nền tảng máy tính, website hay ứng dụng di động khác nhau và có thêm các chức năng bổ trợ thêm như tìm đường đi, tắt mở máy từ xa, xuất báo cáo tổng thời gian sử dụng, dự kiến lượng xăng tiêu thụ, số lần dừng/đỗ và lộ trình cụ thể. Các chức năng này không chỉ giúp người dùng quản lý tài sản và ngân sách mà còn hỗ trợ các doanh nghiệp có đội ngũ giao nhận hàng tối ưu hoá lợi nhuận.





Nên lắp đặt không?

Hầu hết người dùng hiện nay chuộng lắp đặt thiết bị định vị kèm theo bộ chống trộm xe máy. Xét về khả năng bảo vệ tài sản, thiết bị chống trộm sẽ trực tiếp bảo vệ xe máy như lớp bảo vệ ban đầu. Xe chỉ có thể được sử dụng (nổ máy và chạy) khi được lệnh mở khoá từ điện thoại hoặc thiết bị mở khoá (thường gọi là tag hoặc remote với từng loại sản phẩm). Nhưng nếu kẻ trộm lấy được xe máy kèm theo thiết bị mở khoá, thiết bị định vị xe sẽ là lớp bảo vệ kép giúp người dùng dễ dàng kích hoạt tính năng tắt hoạt động của xe máy và tìm lại xe. Đó là lý do thiết bị định vị ngoài khả năng quản lý xe máy còn có ý nghĩa rất nhiều trong việc bảo vệ tài sản.

Chuyên đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản, mỗi năm, Đội Chống tội phạm xâm phạm sở hữu (Phòng CSHS) đã bắt giữ hàng loạt ổ nhóm, đối tượng liên quan đến hành vi này. Trong quá trình làm việc với các đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện việc bẻ khóa trang bị sẵn trên xe, lấy cắp xe máy đều được tội phạm dễ dàng thực hiện bất kể dòng xe cao cấp nào. Khá nhiều người dùng chủ quan cho rằng xe máy đắt tiền, cao cấp đã có khoá “xịn” rất khó mất trộm. Trên thực tế, tội phạm thường chỉ mất từ 5 đến 10 giây là có thể vô hiệu hoá các loại khoá từ, khoá cơ. Các loại khoá cổ xe, khoá càng chỉ tốn thêm của chúng ít phút để hoàn toàn vô hiệu hoá và chiếm đoạt tài sản.





Với phần mềm, website hay smartphone, người dùng có thể dễ dàng định vị, quản lý và tắt mở xe máy từ xa (hình ảnh: Smartbike.vn)

Đội Chống tội phạm xâm phạm sở hữu cũng cho biết thêm, xe máy ngày càng bị mất cắp thường xuyên một phần cũng do ý thức phòng ngừa của người có tài sản. Đa phần nguyên nhân của các vụ mất trộm là xe máy dựng ở vỉa hè, khuất tầm nhìn của chủ xe, chủ nhà, không có người trông giữ và không khóa càng, không trang bị cho xe các thiết bị chống trộm an toàn như khóa chống trộm hay lắp định vị GPS cho xe… khiến xe máy dễ dàng trở thành “mồi ngon” của các những tên trộm. Vì thế, người dùng yêu công nghệ nên cân nhắc các lớp bảo vệ xe máy bằng định vị để giữ an toàn cho tài sản của mình trước tình hình tội phạm ngày càng phức tạp.

TB