Làm gì khi tài khoản bị đánh cắp? Tác giả Tina Sieber trên trang Make Use Of đưa ra bốn việc mà người dùng phải lập tức thực hiện khi phát hiện tài khoản Facebook của mình bị ai đó đánh cắp: 1. Thay đổi mật khẩu. Trong trường hợp xui xẻo bị kẻ xấu đổi mất tiêu mật khẩu đăng nhập, bạn phải dùng chiêu Reset mật khẩu. Khi bị báo không đúng mật khẩu, bạn chọn mục Forgot your password? (quên mật khẩu) ngay trên trang đăng nhập để có thể được Facebook cấp lại mật khẩu mới cho tài khoản của bạn (như qua email, số điện thoại…). 2. Báo cáo với Facebook rằng tài khoản của bạn đã bị xâm hại (Report Compromised Account). 3. Một khi đã vào lại được tài khoản của mình, bạn viết thông báo cho mọi người biết là tài khoản của mình vừa bị đánh cắp và đề nghị mọi người cẩn thận không làm theo những gì mà kẻ mạo danh yêu cầu. 4. Vào mục Account Settings trên trang Facebook của mình để kiểm tra mục Apps và gỡ bỏ các ứng dụng tình nghi đã được cài đặt vào tài khoản của bạn. Chúc bạn an toàn khi ngao du trên Facebook từ nay… mặc dù yếu tố hên xui luôn rất cao.