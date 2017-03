Câu like khác xa tăng like Nếu tìm kiếm trên Internet, bạn dễ dàng thấy có vô số hướng dẫn cách làm tài khoản Facebook của mình được nhiều người biết đến và thậm chí nổi tiếng hơn. Tuy nhiên, tăng like, tăng view khác với câu like, câu view. Việc tăng like gắn liền với chiến lược khoa học và nghiêm túc để - tất nhiên là cần có thời gian, thậm chí tốn tiền - và sẽ đạt sự bền vững. Nhưng cũng có vô số chiêu trò, thủ đoạn để có thể câu like, câu view hiệu quả tức thì trong vòng một nốt nhạc nhưng sẽ chỉ là bong bóng dưới mưa.