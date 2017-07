(PL)- Việc gỡ bỏ các ứng dụng không dùng đến do nhà sản xuất tự cài vào sẽ giúp thiết bị giảm được gánh nặng bộ nhớ và tăng hiệu suất.

Đa số các ứng dụng mặc định thường không có nhiều chức năng ngoài việc gây tốn diện tích màn hình smartphone, “ngốn” RAM và lãng phí dung lượng lưu trữ. Làm thế nào để khắc phục tình trạng trên?

Gỡ bỏ trên các thiết bị Android

Với các thiết bị Android, những ứng dụng mặc định thường được tích hợp sẵn trong ROM, do đó người dùng sẽ không thể gỡ bỏ hoàn toàn nếu chưa root smartphone. Giải pháp đơn giản nhất lúc này là bạn hãy vô hiệu hóa và ngăn không cho ứng dụng chạy nền bằng cách vào Settings (cài đặt) -> Apps (ứng dụng) hoặc Application Manager (quản lý ứng dụng). Lưu ý, tên và vị trí các tùy chọn có thể thay đổi tùy vào thiết bị đang sử dụng. Tiếp theo, người dùng chỉ cần bấm vào ứng dụng cần vô hiệu hóa, chọn Disable và khởi động lại thiết bị. Lúc này, biểu tượng của các ứng dụng mặc định sẽ biến khỏi màn hình chính.

Người dùng cũng có thể cài đặt ứng dụng Nova Launcher (https://goo.gl/TeX15) để ẩn nhanh các ứng dụng mặc định chỉ với vài thao tác đơn giản. Sau khi cài đặt, khi nhấn và giữ trên một ứng dụng bất kỳ, bạn sẽ thấy xuất hiện các tùy chọn bổ sung gồm Edit (chỉnh sửa), Remove (xóa khỏi màn hình), App Info (thông tin ứng dụng) và Uninstall (gỡ ứng dụng).

Nếu muốn gỡ hoàn toàn các ứng dụng mặc định, bạn cần phải root máy bằng KingRoot, Famaroot… Về cơ bản, root cũng như jailbreak, cho phép người dùng can thiệp sâu vào hệ thống máy. Khi hoàn tất, bạn hãy tải và cài đặt System app remover (ROOT) tại địa chỉ https://goo.gl/iLPEkK, ứng dụng tương thích với các thiết bị Android 2.3 trở lên. Ngoài việc gỡ bỏ các ứng dụng hệ thống, phần mềm còn cho phép bạn di chuyển ứng dụng sang thẻ nhớ và ngược lại nhằm hạn chế tình trạng đầy bộ nhớ. Giao diện của System app remover khá đơn giản, các ứng dụng được phân loại thành hai mục riêng biệt gồm System app (ứng dụng hệ thống) và User app (ứng dụng do người dùng cài đặt). Lưu ý, bạn không nên gỡ bỏ những ứng dụng được đánh dấu Should keep hoặc Key module bởi việc này có thể gây ảnh hưởng đến hệ thống.



Các nhà sản xuất vẫn cố gắng đưa những ứng dụng của họ vào thiết bị, việc này khiến người dùng rất khó chịu. Ảnh: MINH HOÀNG

Giải pháp dành cho các thiết bị iOS

Với các thiết bị iOS (iPhone, iPad và iPod Touch) thì ngoại trừ các thiết bị có cài đặt phiên bản hệ điều hành mới nhất thì có thể gỡ được hầu hết các ứng dụng. Tuy nhiên, các phiên bản hệ điều hành trước đó gắn liền với các dòng máy cũ không thể cập nhật hệ điều hành mới thì việc gỡ các ứng dụng đi kèm cũng là vấn đề.

Nếu đang sử dụng các thiết bị iOS đời cũ, bạn hãy tải và cài đặt công cụ 3uTools mới nhất tại địa chỉ http://www.3u.com/ trên máy tính, tương thích với các thiết bị chạy Windows. Khi hoàn tất, bạn hãy kết nối iPhone vào máy tính bằng cáp USB và mở khóa thiết bị. Tiếp theo, bạn chuyển sang mục Apps, chọn các ứng dụng cần xóa và làm theo các bước hướng dẫn.

Bên cạnh đó, phần mềm 3uTools còn cho phép người dùng gỡ bỏ các biểu tượng không hợp lệ trên màn hình (lỗi này rất thường xảy ra khi bạn cài đặt ứng dụng trên App Store hoặc các kho bên ngoài nhưng không thành công), lúc này người dùng sẽ không thể gỡ bỏ hoặc mở ứng dụng. Để khắc phục, bạn hãy chuyển sang mục Toolbox (hộp công cụ) -> Delete Invalid Icon (xóa biểu tượng không hợp lệ) -> Delete và chờ một lát cho đến khi quá trình này kết thúc, sau đó khởi động lại thiết bị.

Đóng băng các ứng dụng App Freezer (https://goo.gl/X48lnd) là ứng dụng Android cho phép người dùng “đóng băng” các ứng dụng không cần thiết, hạn chế tối đa việc hao pin và ngốn RAM. Khi hoàn tất, bạn phải thiết lập một vài thông số cơ bản, sau đó chọn các ứng dụng cần “đóng băng” rồi nhấn vào biểu tượng bông tuyết ở góc phải bên dưới. Kể từ lúc này, các ứng dụng trên sẽ không tự khởi động và chạy nền cùng hệ thống.

MINH HOÀNG