(PL)- Với một số thủ thuật đơn giản, người dùng có thể sở hữu nhiều ứng dụng có bản quyền một cách miễn phí.

Để trải nghiệm được các ứng dụng hay hoặc có giá trị, đa phần chúng ta thường phải trả tiền để mua chúng từ những nhà phát triển phần mềm. Tùy theo mức độ phổ biến và hữu dụng mà nó có giá từ 0,99 USD đến vài chục USD. Tuy nhiên, chỉ với một vài chương trình đơn giản sau, người dùng hoàn toàn có thể săn được các ứng dụng bản quyền một cách miễn phí.

1. Ứng dụng ePlay

Người dùng có thể săn tìm các ứng dụng miễn phí thông qua ứng dụng ePlay (Download: http://goo.gl/8Riw10).

Với giao diện đẹp mắt và hoàn toàn thuần Việt, ePlay khiến những người mới lần đầu sử dụng cũng có thể làm quen dễ dàng. Trang chủ hiển thị các phần mềm mới đi kèm theo đó là những hình ảnh đại diện và các thông tin mô tả kèm theo.

Đặc biệt, để săn các ứng dụng có bản quyền, người dùng có thể truy cập vào menu nhỏ ở góc trên bên trái và chọn mục Giảm giá.

Tại đây, ePlay sẽ liệt kê một loạt phần mềm bản quyền đang được giảm giá hoặc miễn phí hoàn toàn theo từng mốc thời gian. Khi chọn xem một ứng dụng bất kỳ, nó sẽ hiển thị các thông tin và hình ảnh minh họa cùng liên kết trên CH Play để người dùng tải về. Tuy nhiên, hiện tại thì bạn vẫn đang ở chế độ khách, do đó bạn cần phải đăng nhập vào ePlay bằng tài khoản Facebook, Google+ (khuyên dùng) hoặc Yahoo!.

Nếu biết cách săn tìm, người dùng có thể tìm được nhiều ứng dụng bản quyền miễn phí dễ dàng. ảnh: internet

2. Săn trên kho của Amazon

Mỗi ngày chợ ứng dụng Amazon sẽ chọn ra một ứng dụng bản quyền và cung cấp miễn phí cho người dùng. Tuy nhiên, để nhận được các ứng dụng này, đầu tiên bạn phải truy cập vào địa chỉ http://goo.gl/f7NXst để tải về Amazon Appstore và cài đặt nó lên thiết bị Android (lưu ý, bạn phải bật tùy chọn Settings > Security > Unknown Source trước, sau khi cài đặt xong thì nên tắt đi để bảo mật hơn).

Tiếp theo, bạn khởi động ứng dụng Amazon Appstore và nhấn vào liên kết Create an account để tạo một tài khoản.

Mục Free App of the Day and More Deals sẽ là nơi hiển thị các ứng dụng đang miễn phí và nhiều chương trình giảm giá. Ngoài ra, để theo dõi các ứng dụng giảm giá trong ngày trên nền web, người dùng có thể truy cập vào địa chỉ http://goo.gl/WIVcFx.

3. AppGratis

AppGratis từng là một ứng dụng khá nổi tiếng trên AppStore nhưng đã bị gỡ bỏ do vi phạm các điều luật của Apple. Tuy nhiên, người dùng Android không cần phải lo lắng vì nó vẫn được cung cấp trên Google Play tại địa chỉ http://goo.gl/5lCaQm. Ứng dụng có cách thức hoạt động tương tự như Amazon Appstore nhưng nó chỉ tặng duy nhất một ứng dụng miễn phí trong ngày. Sau khi cài đặt hoàn tất, AppGratis sẽ hiển thị ứng dụng đang khuyến mãi ngay trên đầu, nếu muốn cài đặt, bạn chỉ cần chạm vào nút Download Free.

4. App of the Day

App of the Day (Download: http://goo.gl/5uzAgB) về cơ bản cũng hoạt động giống AppGratis và Amazon AppStore, nó sẽ miễn phí các ứng dụng trả phí trong một khoảng thời gian nhất định nào đó. So với các phần mềm khác, App of the Day thường đưa ra những ứng dụng khá hấp dẫn và thịnh hành, nếu biết kết hợp ứng dụng này với AppGratis hoặc Amazon Appstore, bạn có thể sưu tập được khá nhiều ứng dụng trả phí chỉ trong một tuần sử dụng.

Đối với các thiết bị iOS, người dùng có thể trải nghiệm thử các phần mềm có chức năng tương tự như TouchArcade (http://goo.gl/ud9IEc), App Price Drops (http://goo.gl/O6BNcB). Hơn thế nữa, nếu đang sử dụng nền tảng Windows Phone, bạn vẫn có thể cài đặt ngay ứng dụng Store Deals (http://goo.gl/TkK8n0) hoặc AppDeals (http://goo.gl/aJNMh) để săn các ứng dụng miễn phí hằng ngày.

MINH HOÀNG