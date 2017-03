(PL)- Với các ứng dụng mới, người dùng smartphone chỉ cần sử dụng một thao tác để thay thế cho hàng loạt thao tác và mọi thứ sẽ trở nên tự động.

Hiện nay, gần như ai cũng sở hữu được một chiếc smartphone mạnh mẽ, tuy nhiên không phải dòng điện thoại nào cũng được trang bị các tính năng thông minh tự hiểu. Hiện trên kho Google Play có khá nhiều ứng dụng mà người dùng có thể áp lệnh sẵn cho smartphone. Theo đó, người dùng có thể tinh giản các thao tác sử dụng hoặc chỉ cần một vài động tác là smartphone có thể tự hiểu.

Call Toolbox Free (http://goo.gl/UeS4dd)

Đây là ứng dụng đa tiện ích về điện thoại và nhắn tin, theo đó người dùng có thể thiết lập nhiều thao tác phải dùng tay bình thường trở thành tự động.

Trong giao diện chính, tính năng SmartCall cho phép bạn sử dụng cử chỉ để điều khiển cuộc gọi. Đầu tiên, bạn phải kích hoạt ứng dụng rồi cấu hình lại một vài thông số như Answer when on ear (tự trả lời khi đưa điện thoại sát lỗ tai), End when off ear (tắt cuộc gọi khi đưa xa tai) và Delay of end giúp tránh được tình trạng quên kết thúc cuộc gọi sau khi đã dừng đàm thoại.

Phần Gestures While Ringing là nơi để thiết lập các chức năng tương ứng như tắt nhạc chuông, trả lời hoặc từ chối cuộc gọi khi thực hiện các hành động lắc (Shaking) hay lật úp điện thoại xuống (Flipping). Reminder là tính năng nhắc nhở bằng cách hiển thị các thông báo khi có cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn. Nếu thường bị làm phiền bởi các cuộc gọi mời chào bảo hiểm, tư vấn, bạn có thể sử dụng Call Blocker để chặn các cuộc gọi không mong muốn và các tin nhắn quảng cáo cùng nhiều tính năng hữu ích khác.

μTask (http://goo.gl/NF0zyr)

μTask là một ứng dụng cho phép các cài đặt của smartphone tự động thay đổi mỗi khi có ứng dụng được bật lên. Chẳng hạn như khi bạn chạy ứng dụng Chrome thì μTask sẽ bật Wi-Fi thay vì 3G, tự kích hoạt GPS khi xem bản đồ,…

Sau khi cài đặt hoàn tất, nếu máy đã root thì bạn nên chọn Enable root mode để kích hoạt thêm các tính năng nâng cao, ngược lại thì chọn Start on boot để nó khởi động cùng hệ thống. Quay trở lại màn hình chính, bạn chạm vào biểu tượng dấu cộng để tạo ra các điều kiện.

Ví dụ nếu bạn muốn bật Wi-Fi khi mở trình duyệt Chrome thì làm như sau: Chọn phần ứng dụng là Chrome rồi kích hoạt mục Wi-Fi thành Enable, tương tự như vậy cho các mục khác như Bluetooth, Mobile data (kết nối dữ liệu tức là 3G, 4G), âm lượng và độ sáng màn hình,… Cuối cùng, bạn lưu điều kiện này lại để μTask bắt đầu áp dụng.

Profile Scheduler (http://goo.gl/Tbg2A)

Ứng dụng này cho phép người dùng thiết lập các thông số như nhạc chuông, độ lớn của âm thanh, độ rung, các kết nối mạng dựa trên các tình huống khác nhau và cho phép tự động chuyển đổi giữa các chế độ máy tùy theo thời gian.

Đơn cử như khi đến giờ đi ngủ, smartphone sẽ tự động chuyển sang chế độ im lặng, vô hiệu hóa các cảnh báo, vô hiệu hóa Bluetooth và làm mờ màn hình đến 10%. Trong trường hợp bạn phải đến văn phòng làm việc, với chế độ “văn phòng” mà bạn thiết lập trước đó với một vài quy định như phải tắt chuông điện thoại, Prof le Scheduler sẽ tự động vô hiệu hóa nhạc chuông của bạn, chuyển điện thoại sang chế độ rung và tự động đồng bộ hóa email để bạn có thể nhận được các thông báo mới.

Smart Connect (http://goo.gl/4JDnN)

Ứng dụng này tự động kích hoạt các thiết lập do người dùng định sẵn mỗi khi có một phụ kiện kết nối với smartphone. Điểm thú vị đó là từng loạt hành động có thể được chia theo từng “sự kiện” khác nhau, ví dụ như 7 giờ sáng bạn đi làm, khi đó máy tự ngắt Wi-Fi, chuyển chế độ chuông sang im lặng, còn đến 5 giờ chiều, máy tự bật lại chuông và Wi-Fi.

Mặc định thì đã có vài sự kiện được tạo sẵn để người dùng có thể sử dụng ngay, tuy nhiên người dùng vẫn có thể thực hiện các tùy chọn theo ý muốn.

Đối với các thiết bị iOS, người dùng có thể cài đặt các ứng dụng tương tự như Workflow (http://goo.gl/lZkRE6) để tạo ra những tác vụ được thực hiện một cách tự động; SoundHound (http://goo.gl/6h9neL) tự động tìm kiếm tên bài hát khi nghe được âm thanh bất kỳ và IFTTT (http://goo.gl/9F1GP).

MINH HOÀNG