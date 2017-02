Microsoft khuyến nghị 5 biện pháp chống lại các mối đe dọa an ninh mạng - Nền tảng vững chắc: Chỉ sử dụng phần mềm chính hãng, phiên bản mới và luôn cập nhật. - Tập trung làm sạch hệ thống mạng: Việc nhân viên IT ít quan tâm về vệ sinh mạng, hành vi cẩu thả của người dùng, sử dụng mật khẩu yếu trong tổ chức đã làm gia tăng tổn thương cho hệ thống. - Có văn hóa về dữ liệu: Xây dựng một nền văn hóa phân tích dữ liệu lớn được mã hóa, quản lý quyền, máy học để phân tích hành vi và đăng nhập nhằm phát hiện các bất thường hoặc đáng ngờ. - Đầu tư hệ sinh thái bảo vệ mạng mạnh mẽ và giám sát mọi hệ thống toàn thời gian: Đầu tư vào các giải pháp an ninh tin cậy cùng công nghệ bảo mật hiện đại. - Đánh giá thường xuyên, rà soát và kiểm định: Xây dựng chuỗi CNTT đáng tin cậy từ đám mây xuyên suốt phần mềm, phần cứng, IoT, thiết bị cá nhân; thường xuyên xem xét, đánh giá các đầu tư an ninh mạng và hiệu suất của cả phần mềm và triển khai phần cứng, bao gồm khách hàng, các đối tác cung ứng truy cập vào mạng. Hacker tấn công trong mọi lĩnh vực Trong ngày An toàn thông tin VN 2016 tại Hà Nội tháng 12-2016, báo cáo của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính VN (VNCERT) thuộc Bộ TT&TT cho thấy xu hướng tấn công mạng trên thế giới đang tiếp tục gia tăng về phần mềm mã độc, đặc biệt là các mã độc trên thiết bị di động và tấn công từ chối dịch vụ (DDoS). Riêng tại VN đã xuất hiện nhiều cuộc tấn công có chủ đích (APT) nhắm vào các cơ quan chính phủ và hệ thống cơ sở hạ tầng trọng yếu. Nhiều website ở VN đã liên tục bị tấn công. Gây nóng nhất là vụ tin tặc nước ngoài tấn công và kiểm soát website của hãng hàng không VN và hệ thống thông tin ở hai sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Số vụ tấn công bằng dạng mã độc tống tiền (ransomware) cũng đang gia tăng ở VN. Có hai xu hướng tấn công mạng mới là khai thác các thiết bị Internet của Vạn vật (IoT) như camera an ninh, smart TV… và phát tán mã độc qua các mạng truyền thông xã hội. Báo cáo của VNCERT đưa ra những con số cụ thể xảy ra trong năm 2016 là 8.935 website bị tấn công; 27.937 website bị nhiễm mã độc; 19.189 website bị đặt phising (ăn cắp các thông tin nhạy cảm của nạn nhân).