Phân biệt bao da chính hãng Cùng với loại bao da giá rẻ, khá nhiều thương hiệu bao da thường bị làm giả, thế nên khi mua bao da người dùng cần lưu ý. Phần lớn các loại bao da giả hiện nay không có tem chống giả hoặc tem chống giả in trực tiếp lên nhãn mác, hoặc có tem nhưng không cào được lớp phủ bạc để lấy mã số xác minh. Chất liệu da của hàng nhái hay đường chỉ may của hàng nhái không thể so sánh được với hàng chính hãng. Quan trọng nhất của bao da là chip gắn phía sau, với hàng nhái thì chip làm khá tệ thường là không nhạy, người dùng có thể thử khi gập bao da nhiều lần.